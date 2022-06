Fellowmind breidt haar dienstverlening in Nederland uit met de acquisitie van Synlogic, waarmee het cloudinfrastructuur- en securitydiensten aan haar klanten introduceert. Voor Synlogic opent de overname deuren naar grotere klanten en internationale groeimogelijkheden voor haar medewerkers.

Fellowmind, Microsoft-partner met focus op bedrijfstransformatie, neemt de in Zwolle gevestigde public cloud- en securityprovider Synlogic BV over. Het bedrijf heeft een team van 25 medewerkers, waaronder ervaren cloudarchitecten en -engineers. Synlogic werd in 2007 opgericht en is eigendom van Marthijn van den Heuvel en Johan Voerman, die bij Fellowmind blijven werken. Synlogic heeft klanten in onder meer de gezondheidszorg, finance en automotive en richt zich op het ontwerpen, implementeren en verbeteren van cloud IT-omgevingen. Door de snelle groei van cloudinfrastructuur implementaties bij bedrijven en beveiligingsrisico’s als gevolg van de toename van remote werken, is de omzet van het bedrijf de afgelopen jaren sterk gestegen.

Hot topic

“Beveiliging is een hot topic in elke directiekamer. Als je in de cloud werkt, zoals de meeste bedrijven tegenwoordig doen, is het essentieel te begrijpen hoe je je organisatie en werknemers moet beschermen. Er zijn veel mogelijkheden om op een moderne manier te werken, maar bedrijven moeten ook solide voorzieningen hebben op het gebied van beveiliging en een effectieve strategie om met cyberdreigingen om te gaan. Ik ben trots dat we nu, als onderdeel van Fellowmind, onze expertise en ondersteuning kunnen bieden aan een groter aantal klanten. Tegelijkertijd kunnen we dankzij bredere middelen onze huidige klanten beter van dienst zijn”, vertelt Marthijn van den Heuvel.

Oog voor de impact

Synlogic en Fellowmind hebben eerder samengewerkt op klantprojecten en dat partnership werd door klanten ‘hoog gewaardeerd’. “Ook bij Synlogic gaat het niet om technology push, maar is er een gelijkwaardig oog voor de impact die technologie heeft op mensen en processen. Het is deze benadering die het bundelen van onze krachten natuurlijk en waardevol maakt voor onze gemeenschappelijke klanten. Ik kijk ernaar uit de expertise en het team van Synlogic aan hen te introduceren”, aldus Ernst-Jan Stigter, Regional Director van Fellowmind Nederland.

Na de overname heeft Fellowmind 2000 medewerkers verspreid over 40 kantoren in zes Europese landen. Circa 375 daarvan zijn werkzaam in vier Nederlandse steden. ”De overname is onderdeel van onze groeistrategie om een uitgebalanceerd portfolio van diensten te bieden op basis van het Microsoft-platform. Met de acquisitie kunnen we beter inspelen op de vraag van onze klanten. Ik heet alle Synlogic medewerkers van harte welkom als mijn nieuwe collega’s,” zegt Emiel Putman, CEO van Fellowmind.