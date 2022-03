Thomas Marzano maakt overstap van Philips naar ASML

Thomas Marzano (46) wordt global head of brand & digital bij ASML. Hij komt van Philips waar hij ruim 24 jaar werkte in allerlei functies. Afgelopen jaren was hij ook bij Philips global head of brand. Marzano richt zich bij ASML op de verdere merkontwikkeling en op employer branding.

‘After 24 amazing years at Philips it’s time for me to embark on a new epic adventure’, schrijft hij op LinkedIn.

Toen Thomas destijds bij Philips begon (zijn eerste functie was sound designer) werkte zijn vader Stefano Marzano er ook. Stefano was van 1991 tot 2011 chief design officer en ceo van Philips Design bij Royal Philips International.