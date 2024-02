Omdat engineeringcapaciteit in West-Europa superschaars is, kijken steeds meer bedrijven naar een configure- to-order-aanpak. Want door het aanbod op te hakken in slim gekozen bouwblokken halen ze hun ontwikkelaars van het kritieke pad. Algemeen directeur Thijs Schepman van Modular5, een engineeringsbureau met consultancydiensten, ziet dat er heel wat struikelen na een eerste succesvolle pilot: ‘De eerste stappen zijn gezet en goed bevallen, maar het opschalen naar een bedrijfsbrede cto-strategie is een uitdaging.’ Link Magazine heeft samen met Modular5, Post en Dekker, en Yellax de masterclass Smart Customization opgezet om bedrijven over het dode punt heen te helpen.

Waarom lopen bedrijven vast in hun cto-traject? ‘Het valt niet mee om cto in een integrale aanpak in te voeren’, antwoordt Schepman. ‘Sowieso moet je toewerken naar bouwblokken die makkelijk door je bestaande proces- en digitaliseringslandschap lopen. Maar je moet bijvoorbeeld ook je verkoopcollega’s betrekken. Kunnen zij wel verkopen wat er is gedefinieerd?’ En het productievolume telt zwaar mee. ‘Als je vanuit zo’n pilot maar tot 10 procent van je omzet op die nieuwe manier weet voort te brengen, weegt dat niet op tegen de geleverde inspanningen. Meestal hebben maakbedrijven twee tot vijf hardlopers. Pas als je de helft daarvan via cto geproduceerd krijgt, ga je echt de voordelen pakken.’

Nederlandse bedrijven zijn vaak ingericht op high mix, low volume. Hoe kun je nog cto doen als iedereen een maatpak besteld? ‘Het is een samenspel tussen je markteisen goed kennen en je engineering- en productiestandaarden scherp hebben. Als je een uniek systeem levert, moet je die standaarden goed hebben. En dat is ook stap 1 richting het werken met voorgedefinieerde modules; dat is werk dat sowieso moet gebeuren. One-off-bedrijven hoeven vervolgens niet door te stappen en kunnen op projectbasis blijven opereren maar die standaardisatie helpt enorm in de efficiency.’ Daarnaast is het zaak om de kraan aan de voorkant dicht te draaien, stelt Schepman. ‘Nu krijgen klanten vaak nog een leeg A4’tje en kunnen ze dicteren wat ze willen. Vanuit de smart custimization-methodiek wil je juist grenzen stellen en routes afdwingen. Een klant krijgt vrijheid in gebondenheid, bijvoorbeeld via een productconfigurator waar de bouwblokken al in zijn verwerkt. Natuurlijk is er daarnaast ruimte voor specials, maar wel tegen de juiste prijs en levertijd.’

Dit jaar organiseren wij de masterclass Smart Customization/Configure to Order op 17 april en op 3 oktober. Aanmelden