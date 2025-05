Thematrendverhaal: ‘We hebben in Nederland een hoogwaardige kennispositie, maar die vertaalt zich slechts mondjesmaat in nieuwe bedrijvigheid.’ Dat stelt TNO-innovatiedeskundige Tom van der Horst in dit thematrendverhaal. Een discrepantie die lastig te ontrafelen valt. Hoe komt het toch dat heel wat goede ideeën op universiteiten en researchafdelingen van bedrijven struikelen voordat ze de markt bereiken? Waarom is de valley of death zo dodelijk? Het korte antwoord is: de praktijk is weerbarstig. Goede ideeën blijken toch niet zo briljant te zijn omdat klanten niet op die oplossing zitten te wachten. Of iets kan wel sneller of slimmer met jouw vinding, maar financieel krijg je het niet rondgebreid. Technisch gezien kan alles, maar lukt dat ook binnen een redelijke termijn en voor een billijk budget? Dus hoe omzeil je de hobbels op de weg en zorg je voor efficiënte r&d?