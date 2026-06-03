Platform Servitization

Het implementeren van het businessmodel Servitization impliceert een verschuiving van een organisatie waarin het product centraal staat naar een organisatie waarin de dienst centraal staat. Die ambitie zorgt voor de nodige organisatorische en technische uitdagingen. Via het Platform Servitization wil Link Magazine bedrijven daarvan bewust maken door te kennis vergaren en die te delen zodat bedrijven die overgang duurzaam en winstgevend kunnen maken.