Herbert van Ginkel van Moba Group en Henk Landeweerd van Schuitemaker Machines B.V. delen hun aanpak en ervaringen met remanufacturing in de praktijk over de volgende thema’s:
Welke type klanten passen bij remanufacturing vanuit prijs, levertijd, beschikbaarheid & service en duurzaamheid?
Wat kun je met garanties, servicecontracten en prestaties om een sterke remanufacturing propositie neer te zetten?
Hoe zorg je dat remanufacturing-oplossingen je marktpositie én klantrelaties versterken?
Naast deze thematafel bieden we in samenwerking met Link Magazine nog meer inhoudelijke sessies met inspirerende sprekers over remanufacturing en levensduurverlenging:
🔹 Digitaal Product Paspoort: Verplichting of strategisch voordeel?
Door Bart Kroesbergen van Joop van Zanten B.V. en Ad Kleinjans van VDL Groep
🔹 Remanufacturing in de keten: wie pakt de regie?
Door Bart van Dartel van Vanderlande en Christiene Everaars van Siemens
🔹Design voor Remanufacturing: hoe zorg je voor waardebehoud vanaf de start?
Door Dries Calcoen van Flexicharge, aernout dijkstra-hellinga van Bugaboo en Jasper van Dieten-Blom van Treeline Consulting
🔹 Remanufacturing: Juridische aspecten, kansen en grenzen
Door Martin Krüger van MAAK Advocaten en Marco Coolen van AOMB Intellectual property
🔹 Data als ruggengraat: Wat heb je écht nodig voor remanufacturing?
Door Maarten Hummelen van GSE Dispensing en Niels Spiegelenberg van Hollander Techniek
Aanmelden voor De Dag van Re-manufacturing op 18 juni.
Thematafel Remanufacturing positioneren: Hoe ga je van ‘tweedehands’ naar volwaardige machine oplossing?0
Herbert van Ginkel van Moba Group en Henk Landeweerd van Schuitemaker Machines B.V. delen hun aanpak en ervaringen met remanufacturing in de praktijk over de volgende thema’s: