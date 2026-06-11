Maarten Hummelen van GSE Dispensing en Niels Spiegelenberg van Hollander Techniek verzorgen de thematafel Data als ruggengraat tijdens de Dag van Remanufacturing op volgende week donderdag 18 juni in de De Tinfabriek te Naarden!

Aan de hand van hun praktijkervaringen delen zij hoe data de verbindende factor is om proactief en slim hergebruik en levensduurverlenging toe te passen. Dit doen zij aan de hand van de volgende vragen:

Welke combinatie van product- en dynamische levensduurdata is nodig om remanufacturing succesvol te maken?

Welke waardevolle data heb je al in huis, maar benut je nog niet voor levensduurverlenging, revisie en hergebruik?

Hoe creëer je met data één rode draad tussen configure-to-order, servitization en remanufacturing?

Ad Kleinjans van VDL Groep deelt tijdens de Dag van Remanufacturing op donderdag 18 juni de visie en praktijkervaringen van VDL op het gebied van remanufacturing, hergebruik en digitale productpaspoorten.

Naast deze thematafel bieden we in samenwerking met Link Magazine nog meer inhoudelijke sessies met inspirerende sprekers over remanufacturing en levensduurverlenging:

Design voor Remanufacturing: Hoe zorg je voor waardebehoud vanaf de start?

Dries Calcoen van Flexicharge, aernout dijkstra-hellinga van Bugaboo en Jasper van Dieten-Blom van Treeline Consulting

Digitaal Product Paspoort: Verplichting of strategisch voordeel?

Door Bart Kroesbergen van Joop van Zanten B.V. en Ad Kleinjans van VDL Groep

Thematafel Dag van Remanufacturing | Design voor Remanufacturing: hoe zorg je voor waardebehoud vanaf de start? Dries Calcoen van Flexicharge, aernout dijkstra-hellinga van Bugaboo en Jasper van Dieten-Blom van Treeline Consulting verzorgen de thematafel over Design voor remanufacturing tijdens de Dag van Remanufacturing! Programma en aanmelden

Remanufacturing in de keten: wie pakt de regie?

Door Bart van Dartel van Vanderlande en Christiene Everaars van Siemens

Remanufacturing positioneren: Hoe ga je van ‘tweedehands’ naar volwaardig product?

Door Henk Landeweerd van Schuitemaker en Herbert van Ginkel van Moba Group

Remanufacturing: Juridische aspecten, kansen en grenzen

Door Martin Krüger van MAAK Advocaten en Marco Coolen van AOMB Intellectual property

Gevolgd door een panelgesprek met experts:

aernout dijkstra-hellingaBugaboo

Frank BruinsTimmerije B.V.

Ad KleinjansVDL Groep

Jeroen van NistelrooijSims Lifecycle Services

Laatste kans om je deze week voor de Dag van Remanufacturing op 18 juni aan te melden