Geef engineers de vrije hand en ze verzinnen de mooiste oplossingen, perfect op maat voor de klant. Maar dat systeem moet daarna ook nog worden gemaakt, liefst in serie. Want geld verdien je vaak pas met de aantallen. Schakelen tussen sales, ontwikkeling en productie is echter niet eenvoudig. Engineers weten doorgaans niet hoe het goedkoper, simpeler of duurzamer kan; op de productievloer is niet bekend welke klanteisen keihard zijn. Design for manufacturing, design for scalability en design for lifetime extension kun je er echter niet aan het eind van het ontwikkeltraject nog even tussendoor fietsen. Die moeten integraal onderdeel zijn van je proces. Hoe zorg je dat sales, r&d en productie voortdurend op één lijn zitten? En hoe krijgen eindklant, oem’er én diens keten dat voor elkaar?