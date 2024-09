Meer en meer systemen krijgen een stekker, want elektrificatie staat gelijk aan duurzaamheid. De stroom die ervoor nodig is, kan immers worden opgewekt uit niet-fossiele bronnen zoals de zon en de wind. Hoewel dat kwartje (al lang) is gevallen bij ondernemers, blijkt de transitie niet evident. Heel wat bedrijven hebben last van de huidige netcongestie; bij de aanvraag van een nieuwe elektriciteitsaansluiting krijgen ze regelmatig nul op rekest. En de drukte op het stroomnetwerk is niet eenvoudig opgelost. Dus dan maar zelf stroom opwekken, met zonnecellen op het dak, maar ook daar zitten allerlei haken en ogen aan. Is waterstof dan de oplossing? Die economie staat nog in de kinderschoenen, bovendien is er is ook stroom nodig om het gas te produceren. Toch zitten er daarna veel voordelen aan, zeker in vergelijking met batterijen, die vooral een kortetermijnoplossing zijn.