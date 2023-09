Kun je alle software die je in je bedrijf nodig hebt in één pakket gieten? De hele bedrijfsadministratie en alle productie- en engineeringtools samen op één platform? Het zou een einde betekenen aan alle frustrerende integratiebeslommeringen. Sommige softwareaanbieders lijken die weg te willen gaan, maar kunnen ze zich niet beter bij hun leest houden? Ieder zijn eigen specialisme. En maak alle tools open, zodat ze hun data met iedereen kunnen delen. Want data zijn de nieuwe olie; niet alleen in waarde, maar ook in hoe gesmeerd de radertjes in je bedrijf draaien.