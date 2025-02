Artificial intelligence is niet nieuw. Het is weinig meer dan oude wijn in nieuwe zakken. Door de exponentieel toenemende beschikbaarheid van rekenkracht zijn de mogelijkheden wel gigantisch gegroeid. Omdat er aan die capaciteitsexplosie voorlopig geen einde komt, is het niet verwonderlijk dat AI-adepten de bomen tot in de hemel zien groeien. Helaas blijkt de praktijk vaak weerbarstig; het is namelijk een weg vol obstakels om AI toe te passen in productiebedrijven. Dat begint al bij de vereiste dat bedrijven eerst hun data op orde moeten hebben. Vervolgens stranden AI-implementaties heel regelmatig vanwege wantrouwen in de technologie of omdat het resultaat van alle inspanningen tegenvalt. Het is dus zaak om vooruit te denken en door te zetten. Want – en dat is ondanks de regelmatig overdreven verheerlijking ook waar: AI is de volgende en noodzakelijke stap in digitalisering.