Zelf bepalen hoe en in welk tempo welke klimaatdoelstellingen gehaald worden is er voor de industrie niet meer bij. Op last van de maatschappij bepaalt de rechter het tempo, zo heeft Shell inmiddels ervaren. En die rechter krijgt snel meer wetten in handen. Europese richtlijnen verplichten binnen enkele jaren CO 2 -uitstoot en grondstoffenverbruik drastisch te verlagen én dat – digitaal en controleerbaar – te rapporteren. Grote ondernemingen hebben die verplichting nu al. Wat doen maakbedrijven: zit duurzaamheid in hun beleid, voelen ze zich (mede-)verantwoordelijkheid voor de uitstoot in de keten, zetten ze stappen richting circulariteit? Raken ze de grote multinationals als klant kwijt als ze niet adequaat over hun emissies en afvalstromen kunnen rapporteren? Welke ketens geven het goede voorbeeld?