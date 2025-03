Het lijkt nog ver weg, maar de Hannover Messe nadert met rasse schreden. Tijd om daarover door te praten met Stefan Stolk, marketing executive van Global Fairs, vertegenwoordiging voor alle Nederlandse exposanten en bezoekers van deze industriebeurs. En met Miel Timmers, hoofd communicatie van VDL Groep. ‘Als je een beeld wilt krijgen van de nieuwste technologische industriële trends, kun je niet om de Hannover Messe heen.’

Nederland opnieuw met eigen paviljoen

‘Ons kantoor is het aanspreekpunt voor elke Nederlander met interesse in de Hannover Messe.’ Aan het woord is Stefan Stolk, marketing executive van Global Fairs Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiging van vakbeursorganisatie Deutsche Messe AG. ‘Wij assisteren exposanten bij hun aanmelding en bij het kiezen van een strategische standlocatie. Bezoekers ondersteunen wij met de organisatie van beursreizen en het plannen van hun dagprogramma.’

De beurs is dit jaar van 31 maart tot 4 april. Elk jaar wordt een hoofdthema gekozen en dit jaar is dat Energizing a sustainable industry. Daaronder hangen zeven kerngebieden. Stolk doet een greep: ‘Een belangrijke is Smart Manufacturing. Dan heb je het over automatisering, robotica, sensortechnologie, slimme productie en dergelijke. Digital Ecosystems herbergt bijvoorbeeld bouwers van digitale platforms of industriële AI-toepassingen. Energy for Industry laat het nieuwste zien op het gebied van onder meer groene waterstof en brandstofcellen.’ Partnerland is dit jaar Canada.

Gezamenlijke branding

Stolk is blij dat Nederland weer prominent aanwezig is met een eigen paviljoen. ‘We verwachten zo’n vijftien tot twintig partijen.’ Nieuw dit jaar, ook in het kader van de gezamenlijke branding: in hal 8 komt één groot paviljoen. Daar komen alle exposanten, brancheorganisaties én start-ups. ‘Eén grote oranje paraplu om het Nederlandse ecosysteem te presenteren’, meldt Stolk trots. ‘De kracht van het paviljoen is het grote aantal samenwerkende partners. We versterken elkaar.’

‘Eén grote oranje paraplu om het Nederlandse ecosysteem te presenteren’

Dat laatste wil ook Miel Timmers graag benadrukken. Hij is binnen VDL Groep verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie, sponsoring en overheidsrelaties. ‘Wij hebben als VDL Groep ook een eigen stand, maar zitten gelukkig niet op een eilandje.’ Waarom doet VDL mee? ‘Wij produceren vooral in Noordwest-Europa. met de nadruk op Nederland en Vlaams-België’, stelt Timmers. ‘Duitsland is voor ons een heel belangrijke afzetmarkt. Daarom is het goed om hier ons gezicht te laten zien. Met andere deelnemende bedrijven beschouwen we de Hannover Messe als een mooie gelegenheid om onze diverse activiteiten te tonen aan een brede geïnteresseerde doelgroep, die je relatief makkelijk kunt bereiken. Wij presenteren op de Hannover Messe aan onze klanten en andere partners als een one-stop-shop op de driehoek mechanica, elektronica en software in de “vijf werelden van VDL”: hightech, mobility, energy, infratech en foodtech. Onze stand wordt altijd goed bezocht. Niet voor niets doen wij al ruim dertig jaar op de Hannover Messe mee.’

VDL als host

De Hannover Messe Benelux Preview is niet in een congreszaal, maar bij VDL Groep georganiseerd. Vanwaar deze keuze? ‘Op ons verzoek’, zegt Stolk. ‘We brengen mensen samen die betrokken zijn bij de Hannover Messe: een gezamenlijke kick-off, wat spannender en meer interactief dan voorheen. En liefst vanuit een deelnemer.’ Uiteindelijk kwam Stolk bij VDL uit, met haar mooie experience center. ‘Uiteraard waren wij graag bereid deze groep te ontvangen’, benadrukt Timmers. ‘Na de key notes gaven we een rondleiding door het experience center, inclusief een audiovisuele presentatie van onze vijf werelden.’

Busvervoer

Stolk ontdekte dat veel geïnteresseerden in de Hannover Messe graag als groep zouden reizen, maar daarvoor niet de praktische organisatie op zich willen nemen. ‘Reizen in een groep heeft vele voordelen. Naast het zorgeloos vervoer van en naar de beurs biedt het een uitstekende gelegenheid om met interessante gesprekspartners in contact te komen’, zegt hij. ‘Beurzen draaien rond netwerken en dat begint meteen als je de bus instapt’. Dus huurt Global Fairs een aantal bussen, die starten op een aantal locaties in Nederland. Met enkele tussenstops rijden die naar Hannover. ‘We vertrekken ’s morgens vroeg en gaan ’s avonds terug, zodat er tijd genoeg is om rond te kijken.’

Entreeticket

Geïnteresseerden die de Hannover Messe willen bezoeken, kunnen een ticket registreren in de Hannover Messe Ticket Shop . Bij gebruik van promotiecode 7e6qL is het ticket gratis.



Busreizen

Een retourticket (inclusief entreeticket beurs en ontbijt) kost € 125 per persoon. Aanmelden kan via de website van Global Fairs: www.global-fairs.com/busreis. Definitieve opstaplocaties volgen nog.