Ad Kleinjans van VDL Groep deelt tijdens de Dag van Remanufacturing op donderdag 18 juni de visie en praktijkervaringen van VDL op het gebied van remanufacturing, hergebruik en digitale productpaspoorten.
Vanuit zowel OEM- als toeleveranciersrollen brengt VDL Groep remanufacturing in de praktijk met elektrische bussen, industriële voertuigen, modulaire woningen en hightech modules, waarbij producten en componenten meerdere levenscycli krijgen. Door ontwerp, onderhoud, revisie en herinzet slim te combineren, laat VDL zien dat remanufacturing niet alleen duurzaam is, maar ook economisch schaalbaar en technisch haalbaar.
Samenwerking in de keten speelt daarin een cruciale rol: partners moeten gezamenlijk sturen op modulariteit, traceerbaarheid, onderhoud en retourstromen om hergebruik succesvol te maken. Digitale productpaspoorten versnellen deze samenwerking door betrouwbare productdata, onderhoudshistorie en materiaalinformatie beschikbaar te maken, waardoor reparatie, refurbishment en herinzet efficiënter georganiseerd kunnen worden.
Het Remanufacturing Collectief verzorgt in samenwerking met Link magazine de inhoudelijke sessies met inspirerende sprekers over remanufacturing en levensduurverlenging:
Digitaal Product Paspoort: Verplichting of strategisch voordeel?
Door Bart Kroesbergen van Joop van Zanten B.V. en Ad Kleinjans van VDL Groep
Design voor Remanufacturing: hoe zorg je voor waardebehoud vanaf de start?
Door Dries Calcoen van Flexicharge, aernout dijkstra-hellinga van Bugaboo en Jasper van Dieten-Blom van Treeline Consulting
Remanufacturing in de keten: wie pakt de regie?
Door Bart van Dartel van Vanderlande en Christiene Everaars van Siemens
Remanufacturing positioneren: Hoe ga je van ‘tweedehands’ naar volwaardig product?
Door Henk Landeweerd van Schuitemaker Machines B.V. en Herbert van Ginkel van Moba Group
Remanufacturing: Juridische aspecten, kansen en grenzen
Door Martin Krüger van MAAK Advocaten en Marco Coolen van AOMB Intellectual property
Data als ruggengraat: Wat heb je écht nodig voor remanufacturing?
Door Maarten Hummelen van GSE Dispensing
Thema Digitaal Product Paspoort: Verplichting of strategisch voordeel?0
Ad Kleinjans van VDL Groep deelt tijdens de Dag van Remanufacturing op donderdag 18 juni de visie en praktijkervaringen van VDL op het gebied van remanufacturing, hergebruik en digitale productpaspoorten.