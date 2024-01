Thema-avond ‘Netcongestie, blokkerende verdienmodellen en innovatieve oplossingen’

Hoe balanceren we de opwekking van hernieuwbare energie met het gebruik, transport en de opslag ervan? En hoe houden we daarbij de belangen van alle stakeholders in balans: bewoners met zonnepanelen en bewoners zonder, grootschalige opwekkers, bedrijven en organisaties, energiemaatschappijen, netwerkbedrijven, lokale, regionale, nationale en Europese overheden. Op donderdag 29 februari organiseert politieke partij Volt een thema-avond over ‘Netcongestie, de onderliggende verdienmodellen die het veroorzaken en de innovatieve verdienmodellen die een oplossing kunnen bieden’.

Het programma:

19:30 uur inloop

20:00 uur inleiding over het thema van Richard van Leeuwen, Lector/Professor Sustainable Energy Systems, Saxion University of Applied Sciences

20:30 uur bijdrage Erik Kemp, gemeenteraadslid Volt Enschede over de Energievisie van de gemeente

20:45 uur bijdrage Enschede Energie/OM over de eigen positie van deze energiecoöperatie/leverancier in de energieketen

21:00 uur discussie in groepjes over diverse stellingen

21:45 uur plenaire bespreking van de antwoorden op de stellingen

Locatie: Vondelstraat 5, Hengelo (Ov)

Het programma biedt alle ruimte om eigen problemen en oplossingen te delen. Ook ondernemers, die congestieproblemen al dan niet zelf ondervinden (en oplossen), zijn van harte welkom.

De avond is gratis, maar aanmelden is verplicht ivm ruimte en kan door een mail te sturen naar martinvanzaalen@gmail.com of via https://overijssel.voltnederland.org/Themaavond_Netcongestie