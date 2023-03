Ondanks de nog altijd hoge energiekosten en de schaarste aan mensen en middelen blijft de industriële productie in Nederland groeien. Dé motor van die sector is ontegenzeglijk de machinebouw. De drivers van dat succes zijn de high-tech uitbesteders, natuurlijk ASML, maar ook Thermo Fisher, Vanderlande, Philips, Thales en tal van kleinere oem’ers, actief in de semicon, de analytics, fotonica, life sciences en defense zijn motoren van dat succes. Succes gebaseerd op ketensamenwerking.

Al deze oem’ers stellen zeer hoge eisen aan hun toeleveranciers, een ecosysteem dat vooral uit Nederlandse ondernemingen bestaat. Net als in de topsport geldt ook in de industrie: voldoen aan de hoogste eisen maakt je sterker, sneller, beter. En dat komt niet alleen ten goede aan alle machinebouwers die zaken doen met dit Nederlandse ecosysteem. Wie elders op fysische grenzen stuit, wie zo getalenteerd is dat hij overal kan werken komt naar Nederland. Wat overigens wel stuit op een basaal tekort aan ruimte. Intensivering van de ketensamenwerking met spelers in de VS en Aziatische landen als Vietnam en Taiwan ligt in het verschiet.

Bij de april-uitgave van Link Magazine een Engelstalige special over een uniek ecosysteem dat de ogen van de wereld op zich gericht weet.

