The Protein Brewery schaalt productie van mycoproteïne op na miljoeneninvestering

The Protein Brewery heeft een Series B-verlenging van €18 miljoen afgerond om de commerciële introductie van zijn mycoproteïne-ingrediënt Fermotein® in Europa te versnellen. De investeringsronde werd geleid door het ABN AMRO Sustainable Impact Fund, met deelname van bestaande investeerders Invest-NL, Novo Holdings, Madeli en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Met de nieuwe financiering komt het totaal opgehaalde kapitaal van de Bredase scale-up uit op meer dan €70 miljoen.

Opschalen na Europese goedkeuring

The Protein Brewery ontwikkelt hoogwaardige eiwitten via fermentatie van schimmeldraden (mycelium). Het bedrijf verkreeg eerder dit jaar als eerste producent goedkeuring van de Europese Commissie voor een in Europa geproduceerd myceliumingrediënt onder de Novel Food-verordening. Daarmee is de weg vrij voor commerciële introductie op de Europese markt.

De investering wordt gebruikt om de productiecapaciteit op de locatie Mijkenbroek in Breda uit te breiden naar meer dan 2.000 ton per jaar. Daarnaast wil het bedrijf vanaf de zomer van 2026 de Europese markt actief bedienen, met een focus op sportvoeding, functionele voedingsmiddelen en dranken.

Ook investeert The Protein Brewery in klinisch onderzoek naar de mogelijke gezondheidsvoordelen van Fermotein® en in toelatingstrajecten voor nieuwe markten, waaronder Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en India.

Duurzaam alternatief voor traditionele eiwitten

Volgens CEO Thijs Bosch is de extra financiering een belangrijke stap richting grootschalige productie. “Met deze investering maken we de stap van het bewijzen dat mycelium een aantrekkelijk ingrediënt is naar levering op de schaal die voedingsmerken en producenten nodig hebben. Fermotein speelt in op de uitdaging om een groeiende en vergrijzende wereldbevolking duurzaam van hoogwaardige voeding te voorzien.”

ABN AMRO ziet het bedrijf als een voorbeeld van een onderneming die wetenschappelijke innovatie succesvol heeft vertaald naar industriële productie. Volgens investment manager Ugur Yuksel beschikt The Protein Brewery over de juiste combinatie van technologie, productiecapaciteit en commerciële potentie om op grote schaal duurzame impact te realiseren.

Sterke belangstelling van investeerders

De financieringsronde werd bewust uitgebreid vanwege de grote belangstelling van investeerders. Ook bestaande aandeelhouders besloten opnieuw te investeren, wat volgens het bedrijf het vertrouwen onderstreept in de commerciële groeistrategie.

Afgelopen jaar boekte The Protein Brewery meerdere mijlpalen. Zo werd de volledige productiecapaciteit voor 2026 verkocht aan klanten in de Verenigde Staten, werd een Europese klantenpipeline opgebouwd en ontving het bedrijf de prijs voor ‘Most Innovative Sustainable Solution’ tijdens de Vitafoods Startup Challenge.

Neutrale smaak

Fermotein® bevat ongeveer 50 procent eiwit, alle essentiële aminozuren, circa 30 procent voedingsvezels en diverse micronutriënten en bioactieve stoffen. Dankzij de neutrale smaak en geur kan het ingrediënt worden verwerkt in onder meer eiwitpoeders, repen, bakproducten, shakes en zuivelalternatieven.

Door gebruik te maken van een gepatenteerd fermentatieproces wil The Protein Brewery hoogwaardige alternatieve eiwitten tegen concurrerende kosten produceren. Daarmee speelt het bedrijf in op de groeiende vraag naar duurzame voedingsingrediënten voor onder meer sportvoeding, gezonde veroudering en functionele voeding.