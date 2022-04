“Met de zekergestelde financiering om de jaarlijkse capaciteit van 3.500 ton in Nederland te bereiken, hebben we nu de financiering om winstgevendheid op groepsniveau te bereiken, waardoor we ons in een comfortabele positie bevinden om groeikapitaal te optimaliseren voor verdere opbouw in de VS en de EU en om ons uitbreidingsplan te blijven realiseren”, aldus Ohad Maiman, CEO van The Kingfish Company.

De schuldfaciliteit heeft een variabele rentemarge, waarbij de werkelijke rente afhankelijk is van de prestaties ten opzichte van de ESG-doelstellingen van het bedrijf. De netto-opbrengst van de Schuldfaciliteit zal worden gebruikt voor de aflossing van bestaande schulden, de financiering van de resterende kapitaaluitgaven in verband met fase 2A en 2B van de Nederlandse faciliteit, en de financiering van werkkapitaal. De Schuldfaciliteit omvat ook een niet-gecommitteerde faciliteit van €37,5 miljoen voor de financiering van een deel van de kapitaalkosten voor een toekomstige fase 3-uitbouw in Nederland.

“Na constructieve dialogen met banken en financiële investeerders en verschillende potentiële financieringsindicaties, zijn we verheugd om met PCP in zee te gaan om onze voortdurende groei in Europa te financieren. PCP is een sterke financiële partner, met veel kennis van de aquacultuursector, en hun financiering is een bewijs van onze solide operationele resultaten”, aldus Ohad Maiman.

“PCP is al jaren actief in het financieren van de duurzaamheidstransitie van de economie. Aquacultuur op het land zal een sleutelrol spelen in de duurzame productie van eiwitten wereldwijd. We zijn verheugd om samen te werken met een marktleider als The Kingfish Company,” aldus Daniel Sachs, CEO van P Capital Partners AB.

The Kingfish Company is een pionier en leider in duurzame landaquacultuur. De huidige jaarlijkse productiecapaciteit van de Kingfish Zeeland-faciliteit in Nederland bedraagt 1.500 ton hoogwaardige Yellowtail Kingfish.

De capaciteit in Nederland wordt uitgebreid en zal in de tweede helft van 2022 3500 ton bedragen. In de VS verloopt de vergunningverlening voor de faciliteit met een capaciteit van 8.500 ton volgens plan.

De productie is gebaseerd op geavanceerde recirculerende aquacultuursystemen (RAS), die de biodiversiteit beschermen en de bioveiligheid waarborgen. Dierenwelzijn staat voorop en de vis wordt gekweekt zonder gebruik van antibiotica en vaccins. De activiteiten draaien op 100 procent hernieuwbare energie, afkomstig van wind, zon en biogas. De faciliteiten van het bedrijf werken op zeewater, waardoor verspilling van kostbaar zoet water wordt voorkomen.

Het belangrijkste product van de Kingfish Company, de Yellowtail Kingfish (ook bekend als Ricciola/Hiramasa/Greater Amberjack) is een zeer veelzijdige premium vissoort, bekend in de Italiaanse en Aziatische fusion-keuken.

De producten zijn gecertificeerd en goedgekeurd als duurzaam en milieuvriendelijk door Aquaculture Stewardship Council (ASC), Best Aquaculture Practices (BAP) en British Retail Consortium (BRC). Het was de winnaar van de 2019 Seafood Excellence Award, en het wordt aanbevolen als groene keuze door Good Fish Foundation.

PCP biedt op maat gesneden kredietfinancieringsoplossingen aan Noord- en West-Europese ondernemingen die kapitaal nodig hebben voor uitbreiding, financiering van overnames en herfinanciering. De fondsen van PCP hebben een gecombineerd vermogen van 2,5 miljard euro en worden beheerd door P Capital Partners AB.