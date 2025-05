Lange tijd kochten de Europese defensieorganisaties – ieder voor zich – van de VS-plank. Door de actuele vergroting van de politieke afstand tussen Europa en de VS zou dit wel eens heel snel kunnen veranderen als Brussel nu wel een Europese defensie-industriestrategie kan bepalen. Voor radar-specialist Thales Nederland kan dat betekenen dat het voor veel meer landen kan gaan ontwikkelen en bouwen, in veel grotere series. Topman Gerben Edelijn houdt nog een slag om de arm, maar investeert intussen wel in meer mensen en uitbesteding.

‘Wij willen meer op een hoger niveau – build to spec – uitbesteden’

Thales Nederland probeerde indertijd aan boord te komen voor componenten voor de F35, maar het heeft daar nooit succes mee gehad. Om op defensieterrein soeverein blijven en dus niet afhankelijk te worden van een buitenlandse leverancier, werd dat werk vergund aan een fabrikant in de VS. ‘Daarmee namen de Amerikanen afscheid van een beter product tegen een betere prijs’, blikt Thales Nederland-ceo Gerben Edelijn terug. ‘Hun wens om werk naar de VS te halen en niet afhankelijk te zijn woog blijkbaar zwaarder. Maar vergeet ook niet: Amerika kan zich dat veroorloven omdat ze die producten in grote aantallen kunnen maken voor een enorm eigen leger met overal dezelfde standaarden. Bovendien beschikken ze over een wereldwijde exportmarkt.’

Van de VS-plank

Die positie hebben de defensieorganisaties van Nederland en de andere Europese landen tot nog toe niet gehad. ‘Daarom hebben Europese defensieorganisaties sinds de Tweede Wereldoorlog vooral van de plank gekocht, meestal een Amerikaanse plank. Omdat de Amerikaanse defensie-industrie de grote series kon maken. Die kon blijven doorontwikkelen omdat ze de kosten daarvan over grote aantallen kon terugverdienen. De Nederlandse, maar evengoed de Franse of de Britse, had die positie niet.’ Dé oorzaak daarvan was dat er nooit een Europese defensie-industriestrategie is geweest. ‘Nederland heeft wel een nationale strategie en daarin staat onder meer dat Thales belangrijk is voor de Nederlandse economie en dat Europese opdrachten toch vooral hier moeten landen. Die opstelling zie je – nog steeds – in alle 27 EU-lidstaten. Als Duitsland in Nederland een radar koopt mag het die maar voor korte tijd leveren en op voorwaarde dat kennis wordt overgedragen. Deze werkwijze maakte defensie in Europa wel duur, maar met de VS als betrouwbare partner was dat geen probleem. Nu is ineens de vraag of de VS nog die partner zijn’, formuleert hij het eind februari.

Herbewapening Europa

Begin maart, nadat de VS militair hun handen hebben afgetrokken van Oekraïne en Europa dus alleen tegenover Rusland komt te staan lanceerde EC-voorzitter Ursula von der Leyen een plan voor de herbewapening van Europa en de defensie-uitgaven met zeker €800 miljard in vier jaar opvoeren. De regeringsleiders stemden hiermee in waardoor de lidstaten nu niet langer gehouden zijn aan de EU-begrotingsregels en hun nationale budget voor defensie kunnen oprekken en leningen kunnen aangaan voor grensoverschrijdende defensieprojecten. De Europese Commissie gaat met de defensie-industrie in gesprek over bureaucratische hindernissen waar bedrijven tegenaan lopen. In juni komt ze met voorstellen voor versimpeling en stroomlijning van de defensieregels.

Afbouw Amerikaans deel

De vraag is nu: welke defensie capability gaps ontstaan er als we afscheid nemen van Amerikaanse toelevering en hoe de Europese industrie die gaten kan vullen? ‘Vooralsnog wordt slechts 20 procent van de Europese wapensystemen ook in Europa gemaakt, de rest halen we uit de VS. “Want zij verdedigen ons”, zo was altijd de stilzwijgende aanname. Op zich is in de Europese defensie-industrie de basis – de technologisch kennis en productiecapaciteit – aanwezig om tanks, straaljagers, fregatten en sonars te ontwikkelen en te bouwen die economisch en militair competitief zijn. Maar in Europa is de samenwerking vooralsnog dusdanig beperkt dat je op korte termijn kan groeien van 20 naar 21 procent Europese productie, niet naar 50 procent of hoger. Er is nu eenmaal een verschil tussen de papieren politieke werkelijkheid en de realiteit in de praktijk van industrie.’

Naar strategisch niveau

Een versterkte Europese samenwerking betekent dat Thales bijvoorbeeld het Ground Master-radarsysteem voor de landmacht niet alleen aan de Nederlandse defensie kan leveren, maar ook aan die van Noorwegen, Denemarken en Litouwen. Al met al goed voor zo’n veertig stuks. Zo zijn er meer van dit soort projectmatige samenwerkingsverbanden van landen. Daardoor kan Thales ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Zweden, België en Polen tot de klantenkring rekenen. Maar die samenwerking zou dus naar strategisch niveau moeten worden getild zodat bedrijven als Thales nog veel grotere volumes kunnen gaan bouwen. ‘Als niet alle EU-lidstaten willen participeren, dan moeten we toe naar coalitions of the willing. Maar door dat vast te stellen zijn ze er nog niet. Ja, het defensiebudget zou kunnen groeien van 2 naar 2,5 of zelfs 3 procent van het bbp, in Nederland en de rest van Europa. Veel meer geld dat niet langer in de VS besteed wordt.’ Maar of dat ook resulteert in een (veel) hogere omzet voor Thales durft hij niet te zeggen.

Anticiperen op flinke groei

Gerben Edelijn formuleert nog de nodige slagen om de arm, tegelijk blijkt uit het personeels- en sourcingsbeleid van zijn onderneming dat er wel degelijk op flinke groei geanticipeerd wordt. Momenteel is de order backlog 5 tot 6 jaar en die neemt elk jaar met een jaar toe. De onderneming beschikt op dit moment over 2800 mensen in vaste dienst, aangevuld 500 flexwerkers. De afgelopen jaren zijn er gemiddeld 350 mensen aangesteld, maar omdat er ook de nodige mensen met pensioen gaan is de netto toename van het bestand 150 tot 200 mensen. Dat aantrekken van mensen is mogelijk, ook omdat elders in de industrie bedrijven sluiten, ‘maar het blijft een flinke uitdaging’, aldus de ceo. Dus is ook de toeleverketen nodig voor verdere opschaling. Vandaar de Supplier Day die vorig jaar oktober is georganiseerd.

Afspraken met 1st tiers

Thales beschikt over plusminus 150 eerstelijns toeleveranciers, waarvan 90 procent uit Nederland, waaronder NTS Hengelo (het vroegere NTS Norma), VDL ETG, Benchmark en Jonkman Coating. ‘Voor hun hebben we die dag georganiseerd. Om ze mee te nemen, te schetsen wat er geopolitiek precies aan de hand is en wat dat voor de defensie-industrie betekent. In onze sector is high mix low volume een fact of life. Dus zijn er een-op-een afspraken gemaakt over wat zij de komende drie jaar aan ons kunnen leveren, zodat zij zeker weten dat ze de daarvoor benodigde investeringen in mensen, middelen en gebouwen kunnen terugverdienen. Zij hebben ons verteld welke bottlenecks ze zien en hoe wij zouden kunnen helpen die op te lossen.’

Build to spec

Daarbij blijft Thales gefocust op de huidige competenties, maar wil het wel meer op een hoger niveau – build to spec – uitbesteden. ‘Wij zijn, ook vanwege de kleine aantallen, heel terughoudend in het accepteren van nieuwe productietechnologieën van leveranciers. Ik was onlangs mee met een bezoek aan NTS Hengelo die voor ons complex freeswerk produceren. Zij stellen voor bepaalde producten te gaan 3D-printen, omdat dat meer vormvrijheid biedt bij het ontwerpen van bijvoorbeeld de koelkanaaltjes. Van ons uit wordt daar dan toch wat huiverig op gereageerd: “Want is het dan nog wel bestand tegen de veeleisende omstandigheden waarin onze producten moeten functioneren?” Daarin moeten we nog stappen zetten. Maar, we hebben geen “nee” gezegd: eerst maar eens een pilot.’

Uitzondering: bare boards

Thales heeft de afgelopen decennia veel maakwerk buiten de deur gezet. ‘Wij ontwikkelen en testen alles zelf, maar de componenten en modules worden bijna allemaal toegeleverd. De enige uitzondering zijn de bare boards, de printplaatborden. De vraag daarnaar neemt snel toe. Dus investeren wij daarvoor in nieuwbouw, trekken mensen aan en schakelen over naar dubbele shifts. Bare boards zijn kritische, complexe producten die wel 200 yieldgevoelige processtappen vergen die bovendien in zeer kleine series geproduceerd worden. Voor toeleveranciers is het simpelweg niet lonend dat werk op zich te nemen. Maar chips bijvoorbeeld maken we niet zelf. Dat besteden we uit, wel in Nederland, bij NXP.’

Zicht op kritische stoffen

Die keuze voor een Nederlandse toeleverancier is dus niet toevallig. ‘In coronatijd werden ook wij geconfronteerd met Aziatische leveranciers die niet meer leverden omdat ze van het ene op het andere moment lijnen stopten.’ Edelijn kent het alarmerende rapport van Berenschot – ‘ik heb daar zelf aan meegewerkt’ – dat de defensie-industrie onvoldoende zicht heeft op welke kritische grondstoffen in hun waarde-voortbrenging zitten en welke leveranciers in welke landen die leveren. ‘Maar wij hebben een heel aardig inzicht in onze keten. Dat moeten we ook wel hebben want zonder dat krijgen wij geen exportvergunningen. En vanwege onze volumes, meerdere toeleveranciers en eigen capaciteiten, zijn wij minder kwetsbaar voor leveringsproblemen van kritische grondstoffen dan bijvoorbeeld de fabrikanten van munitie, raketten of drones.’

Dubbel gevoel

Kortom, al krijgt Edelijn nog geen concrete signalen uit de politiek dat nu daadwerkelijk flinke stappen worden gezet naar een strategie voor een geïntegreerde Europese defensie-industrie, in de actuele grote geopolitiek onrust ziet hij alle aanleiding voor te sorteren op flinke groei de komende jaren. Defensie is een booming markt. Uit de begin maart door de Thales Group gepubliceerde geconsolideerde cijfers over het boekjaar 2024 blijkt dat de geconsolideerde nettowinst vorig jaar – ‘sharply’ – is gestegen met 39 procent. ‘Maar ik heb daar een dubbel gevoel bij. Ik zie kansen, maar net als iedereen kijk ook ik met zorg naar het nieuws.’

Scherpe stijging winst Thales Group

Het Franse Thales Group verwacht dat de omzet in 2025 tussen de 5 en 6 procent groeit, gecorrigeerd voor overnames of afsplitsingen van bedrijfsonderdelen. De order intake blijkt opgelopen naar €25.3 miljard, een stijging van 9 procent vergeleken met 2023. Vorig jaar steeg de omzet op eigen kracht ruim 8 procent tot 20,6 miljard euro, vooral dankzij de grotere vraag naar defensiematerieel na de Russische inval in Oekraïne. De nettowinst steeg 39 procent tot 1,4 miljard euro. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers, begin maart, gaf het Franse technologie- en defensieconcern ook aan dit jaar ruim 700 miljoen euro te investeren, tegenover 617 miljoen euro in 2024, vooral voor het verhogen van de productiecapaciteit voor de defensieactiviteiten.