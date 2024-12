De MAIT Group zet haar groeitraject voort en breidt haar bedrijfsactiviteiten in de business unit PTC in de Benelux uit met de overname van TFH Technical Services B.V. (TFH).

Al in het voorjaar van 2024 betrad de MAIT Group de Benelux-markt met de oprichting van MAIT Benelux B.V. Om een vlotte start van de activiteiten mogelijk te maken en de best mogelijke ondersteuning voor klanten te garanderen, werd een partnerschap met TFH opgericht.

TFH, gevestigd in Leusden in de Nederlandse provincie Utrecht, biedt diensten aan in het oplossingenportfolio van PTC. Door de integratie van TFH in MAIT Benelux ontstaat een PTC-partner die het volledige software- en serviceportfolio uit één hand aanbiedt met jarenlange uitstekende technische expertise.

“TFH Technical Services B.V. is voor ons de ideale partner om voet aan de grond te krijgen in de Benelux. Daarnaast staat het team van Henk Jörg in de markt bekend om haar expertise op het gebied van nieuwe technologieën, zoals Model Based Definition. Deze hebben een groot potentieel voor onze hele MAIT Group”, zegt Stefan Niehusmann, CEO van de MAIT Group.

Henk Jörg, CEO van TFH Technical Services : “Ik kijk erg uit naar een toekomst samen met MAIT. Samen met MAIT en PTC kunnen we nu een breder scala aan oplossingen bieden en nog meer klanten in de Benelux naar een gedigitaliseerde toekomst leiden”, voegt Henk Jörg, CEO van TFH Technical Services B.V., toe.

Feiten & Cijfers

Met een omzet van meer dan 200 miljoen euro en meer dan 7.000 klanten is de MAIT Group de partner voor innovatieve digitale oplossingen op het gebied van productontwikkeling, corporate management en IT-service. 900 MAIT’s (een neologisme van “mate”, “AI” voor kunstmatige intelligentie en “IT”) implementeren specifieke oplossingen in nauwe samenwerking met hun klanten op meer dan 25 locaties in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. Op ooghoogte. Baanbrekend. Als digitaliseringspartner maakt MAIT gebruik van de meest innovatieve technologieën van marktleidende PLM-, ERP- en IT-leveranciers zoals Siemens, PTC, Abas, Comarch, HP en HPE.

Sinds de oprichting in 1994 volgt TFH Technical Services B.V. een missie: klanten ondersteunen met innovatieve oplossingen. In de afgelopen 25 jaar heeft TFH een uitgebreide expertise opgebouwd op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, standaardisatie, configuratie, modelgebaseerde definitie en modelgebaseerd ondernemen. De industrieën zijn divers en variëren van machinebouw, fijnmechanica, bouwmachines tot de automatiseringsindustrie. Bijzondere aandacht wordt besteed aan innovatie en product- en procesverbetering.