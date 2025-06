Texas Instruments heeft vandaag zijn plannen aangekondigd om meer dan $ 60 miljard te investeren in zeven Amerikaanse halfgeleiderfabrieken, waardoor dit de grootste investering in de productie van fundamentele halfgeleiders in de geschiedenis van de VS is. In samenwerking met de regering-Trump en voortbouwend op de bijna 100-jarige erfenis van het bedrijf, breidt TI zijn Amerikaanse productiecapaciteit uit om te voldoen aan de groeiende behoefte aan halfgeleiders die kritieke innovaties van voertuigen tot smartphones tot datacenters zullen bevorderen. Samen zullen de nieuwe productie-megalocaties van TI in Texas en Utah meer dan 60.000 banen in de VS ondersteunen.

“TI bouwt betrouwbare, goedkope 300 mm-capaciteit op schaal om de analoge en embedded verwerkingschips te leveren die van vitaal belang zijn voor bijna elk type elektronisch systeem”, zegt Haviv Ilan, president en CEO van Texas Instruments. “Toonaangevende Amerikaanse bedrijven zoals Apple, Ford, Medtronic, NVIDIA en SpaceX vertrouwen op TI’s technologie en productie-expertise van wereldklasse, en we zijn vereerd om met hen en de Amerikaanse regering samen te werken om de toekomst van Amerikaanse innovatie te ontketenen.”

“Al bijna een eeuw is Texas Instruments een fundamenteel Amerikaans bedrijf dat innovatie op het gebied van technologie en productie stimuleert”, aldus de Amerikaanse minister van Handel, Howard Lutnick. “President Trump heeft er een prioriteit van gemaakt om de productie van halfgeleiders in Amerika te vergroten – inclusief deze fundamentele halfgeleiders die worden gebruikt in de elektronica die mensen elke dag gebruiken. Onze samenwerking met TI zal de Amerikaanse chipproductie de komende decennia ondersteunen.”

Ontketenen wat de toekomst biedt in Amerikaanse innovatie

Tegenwoordig is TI de grootste fundamentele fabrikant van halfgeleiders in de VS en produceert het analoge en embedded verwerkingschips die van cruciaal belang zijn voor smartphones, voertuigen, datacenters, satellieten en bijna elk ander elektronisch apparaat. Om aan de gestaag groeiende vraag naar deze essentiële chips te voldoen, bouwt TI voort op zijn erfenis van technologisch leiderschap en breidt het zijn productieaanwezigheid in de VS uit om zijn klanten te helpen bij het pionieren van de volgende golf van technologische doorbraken.

Intelligentie aanwakkeren met Apple

“De chips van Texas Instruments van Amerikaanse makelij helpen Apple-producten tot leven te brengen, en samen zullen we kansen blijven creëren, innovatie stimuleren en investeren in de toekomst van geavanceerde productie in de VS”, aldus Tim Cook, CEO van Apple.

De toekomst voeden met Ford

Ford en TI werken aan het versterken van de Amerikaanse productie, waarbij de auto-expertise van Ford wordt gecombineerd met de halfgeleidertechnologie van TI om innovatie te stimuleren en een robuuste, binnenlandse toeleveringsketen voor de toekomst van mobiliteit veilig te stellen. “Bij Ford wordt 80% van de voertuigen die we in de VS verkopen, in de VS geassembleerd, en we zijn er trots op om samen te staan met technologieleiders zoals TI die blijven investeren in productie in de VS”, aldus Jim Farley, President en CEO van Ford Motor Company.

Patiëntenzorg verbinden met Medtronic

Medtronic en TI werken samen om levens te verbeteren wanneer het er het meest toe doet. “Bij Medtronic zijn onze levensreddende medische technologieën afhankelijk van halfgeleiders om precisie, prestaties en innovatie op schaal te leveren”, zegt Geoff Martha, voorzitter en CEO van Medtronic. “Texas Instruments is een essentiële partner geweest – vooral tijdens de wereldwijde chiptekorten – die ons heeft geholpen de continuïteit van de levering te handhaven en de ontwikkeling van baanbrekende therapieën te versnellen. We zijn er trots op dat we gebruik kunnen maken van de in de VS vervaardigde halfgeleiders van TI terwijl we werken aan het transformeren van de gezondheidszorg en het verbeteren van de resultaten voor patiënten over de hele wereld.”

AI bevorderen met NVIDIA

NVIDIA werkt samen met TI om de volgende generatie kunstmatige-intelligentiearchitecturen te ontketenen. “NVIDIA en TI delen het doel om de Amerikaanse productie nieuw leven in te blazen door meer van de infrastructuur voor AI-fabrieken hier in de VS te bouwen”, zegt Jensen Huang, oprichter en CEO van NVIDIA. “We kijken ernaar uit om onze samenwerking met TI voort te zetten door producten te ontwikkelen voor geavanceerde AI-infrastructuur.”

Veilig high-speed satelliet internet met SpaceX

SpaceX maakt steeds meer gebruik van TI’s high-speed procestechnologie om zijn Starlink-satellietinternetservice te verbinden met TI’s nieuwste 300 mm SiGe-technologie die wordt vervaardigd in Sherman, Texas. “Onze fundamentele missie is om een revolutie teweeg te brengen in de wereldwijde connectiviteit en de digitale kloof te dichten. De kern van deze missie is het voortdurend verleggen van de grenzen van wat mogelijk is”, zegt Gwynne Shotwell, president en COO van SpaceX. “SpaceX produceert tienduizenden Starlink-kits per dag – allemaal hier in de VS – en we doen enorme investeringen in de productie van PCB’s en siliciumverpakkingen om nog verder uit te breiden. De in de VS gemaakte halfgeleiders van TI zijn cruciaal voor het veiligstellen van een Amerikaanse toeleveringsketen voor onze producten, en hun geavanceerde siliciumproductiemogelijkheden bieden de prestaties en betrouwbaarheid die nodig zijn om ons te helpen voldoen aan de groeiende vraag naar snel internet over de hele wereld.”

Gesteund door de kracht van TI’s aanwezigheid in de Amerikaanse productie

TI is een drijvende kracht achter de terugkeer en uitbreiding van de productie van halfgeleiders in de VS. De investering van meer dan $ 60 miljard van het bedrijf in de Amerikaanse productie omvat het bouwen en opvoeren van zeven grootschalige, verbonden fabrieken. Gecombineerd zullen deze fabrieken op drie megaproductielocaties in Texas en Utah dagelijks honderden miljoenen in de VS gemaakte chips produceren die een gedurfd nieuw hoofdstuk in Amerikaanse innovatie zullen ontketenen.