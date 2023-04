Donderdag 20 april ontving Terberg in het Dorpshuis in Benschop een flink gezelschap van leidinggevenden uit diverse sectoren van de hightech industrie. Die allemaal wel één ding gemeen hadden: grote interesse in de elektrificatie van voertuigen en machines. Want of je nu landbouwwerktuigen, bouwkranen, bussen of trucks ontwikkelt en produceert, je moet de komende jaren overschakelen van fossiel naar elektrisch. Dat stond dan ook centraal in deze vierde bijeenkomst van het Platform Elektrificatie/waterstof, georganiseerd door het industrie-managementblad Link Magazine. Met als key note speakers onder andere Theo Rosendal en Ronald van Zoelen. Theo ging uitgebreid in op de inzet van Terberg om in 2040 een zero-emissie-bedrijf te zijn. Ronald zette uiteen welke elektrificatiestappen wij inmiddels gezet hebben en welke uitdagingen er liggen om onze technologische roadmap uit te voeren. Een uitgebreide rondleiding over het fabrieksterrein stond ook op het programma.

In de juni uitgave publiceert Link magazine een uitgebreid verslag van de bijeenkomst.