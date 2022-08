Terberg Taylor Americas Group, LLC, een joint venture tussen Royal Terberg Group en Taylor Group of Companies, zal een productiefaciliteit opzetten in Lowndes County, Mississippi en een distributienetwerk opbouwen voor de verkoop, after-sales en verhuur van Terberg terminaltrekkers. Het project is een bedrijfsinvestering van 15,9 miljoen dollar en zal 90 arbeidsplaatsen opleveren. De eerste terminaltrekker zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 worden gebouwd.

De nieuwe activiteiten van Terberg Taylor Americas Group zijn gebaseerd op de samenwerking tussen de twee familiebedrijven, die is uitgegroeid tot een succesvol partnerschap. Momenteel heeft de divisie Speciale Voertuigen van Terberg fabrieken in Nederland en Maleisië. Taylor Group of Companies heeft verschillende vestigingen in de Verenigde Staten.

De faciliteit zal worden gebouwd als een schaalbaar ontwerp zodat zij voortdurend aan de productie-eisen kan voldoen. Op termijn zullen hier verschillende Terberg-modellen worden gebouwd volgens de specificaties van de klant. Het kantoor van Terberg in Miami zal ook deel gaan uitmaken van de joint venture om de verkoop en after-sales van Terberg Taylor Americas Group te coördineren.

“Het wereldwijde partnerschap tussen de Taylor Group of Companies en de Royal Terberg Group is een bewijs van de kracht en het succes van bedrijven die hun wortels hebben in Mississippi. Mississippi is een toplocatie voor wereldwijde partnerschappen. Dankzij de lage kosten van zakendoen in de staat en de markttoegang via onze havens en snelwegen, verloopt het vervoer van producten – nationaal en internationaal – zonder problemen.” – Gouverneur van Mississippi, Tate Reeves

“Familiebedrijven vormen het hart van de economie van Mississippi. Het internationale partnerschap van de Taylor Group of Companies met de Royal Terberg Group is de beste vertegenwoordiging van twee familiebedrijven die dezelfde kernwaarden delen en samenkomen om sterkere gemeenschappen op te bouwen en spannende mogelijkheden te creëren voor de beroepsbevolking van Mississippi.” – MDA plaatsvervangend uitvoerend directeur, Laura Hipp

“Het hele GTR is verheugd dat het Terberg/Taylor-team het gebied heeft uitgekozen voor hun nieuwe vrachtwagenfabriek. Telkens wanneer een internationaal bedrijf, dat een wereldleider is in zijn industriële sector, een joint venture aangaat met een iconisch Amerikaans bedrijf als Taylor “Big Red”, heb je een winnaar! Het was een absoluut genoegen om aan dit project te werken en nu zijn we klaar om te bouwen.” – Joe Max Higgins, CEO, Golden Triangle Development LINK

“Taylor heeft genoten van onze relatie met Terberg. Wij zijn verheugd om deze producten en productie naar de VS en Mississippi te brengen. Wij kijken uit naar dit grote avontuur met deze twee geweldige bedrijven die samenkomen als één in deze joint venture. Joe Max Higgins, zijn team bij Golden Triangle Development LINK en de Mississippi Development Authority hebben ons geweldig geholpen. Deze faciliteit wordt een ultramoderne fabriek waar de beste terminaltrekkers ter wereld zullen worden gebouwd.” – Robert Taylor, President en COO, Taylor Group of Companies.

“We zijn verheugd dat beide familiebedrijven een joint venture opzetten om terminaltrekkers in de Verenigde Staten te produceren. De combinatie van expertise, vakmanschap, ervaring en netwerk van Terberg en Taylor zal een grote impuls geven aan de verkoop en service van Terberg terminal trekkers in de Verenigde Staten. De samenwerking met Taylor heeft vanaf het begin in 2020 een zeer positief gevoel gegeven. Met deze strategische stap verwachten wij een versnelling van de groei in de komende jaren.” – Godfried Terberg, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Royal Terberg Group & Rob van Hove, CEO, Terberg Special Vehicles.