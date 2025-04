TENZING ALPHA investeert in Tective Robotics, als onderdeel van een ronde naast SecFund, dat wordt beheerd door de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij).

TENZING ALPHA beleggingsfilosofie gaat over meer dan alleen het verstrekken van kapitaal: zij werken samen met de bedrijven waarin ze geloven. Tective is een voorbeeld van de innovatieve geest die we zoeken en transformeert situationeel bewustzijn met hun autonome dronesystemen.

Tective transformeert situationeel bewustzijn met autonome dronesystemen zoals SPEAR, SkyFence, SkyBase en Skyhive, gebouwd voor 24/7 beveiliging, grensbewaking en mobiele verkenning. Hun modulaire drone-hubs onderscheiden hen en combineren drones en geautomatiseerde implementatie in één volledig geïntegreerd platform.

Waarom Tective?

– Technologie voor tweeërlei gebruik: Hun systeem is ontworpen voor drie belangrijke sectoren: defensie, veiligheid en landbouw. Dit maakt het een veelzijdige technologie met brede toepassingen in verschillende industrieën.

– Ervaren team: Het team heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van deze technologie en heeft een sterk netwerk binnen de industrieën waarin ze actief zijn.

– Autonome systemen: Tective biedt autonome systemen die de efficiëntie en veiligheid verhogen, waardoor ze uniek zijn in de markt.

Bij Tenzing Alpha zijn we altijd op zoek geweest naar startups die niet alleen industrieën ontwrichten, maar deze ook fundamenteel herdefiniëren. Tective doet precies dat. Onze investering zal hen helpen hun technologie op te schalen, hun marktbereik uit te breiden en de acceptatie te versnellen in kritieke sectoren waar hun innovatie het belangrijkst is.