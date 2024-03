Tennr gebruikt krachtige AI-modellen van eigen bodem waarmee leveranciers en praktijken in de gezondheidszorg kunnen groeien door het pijnlijk handmatige werk te automatiseren dat nodig is om patiënten door het gezondheidszorgsysteem te loodsen. Met name de doorverwijsoplossing van Tennr zorgt ervoor dat nieuwe patiënten sneller dan ooit in de praktijk komen en vereenvoudigt de communicatie met verzekeringen.

Faxapparaten zijn ouder dan telefoons en internet. Ondanks dat het een oude technologie is, verstuurt de gezondheidszorg nog steeds 9 miljard faxen per jaar omdat ze betrouwbaarder zijn dan telefoongesprekken en e-mails. Terwijl de meeste startups hebben geprobeerd om faxen te digitaliseren, heeft Tennr $18 miljoen opgehaald om de problemen van de gezondheidszorg op een onconventionele manier te overbruggen: werken met, niet tegen, de faxmachine.

De $18 miljoen serie A financieringsronde van Tennr werd geleid door a16z met deelname van Foundation Capital en The New Normal Fund. Andere investeerders (uit de seed-ronde) zijn YCombinator, Zaza Pachulia, Jennifer Kaehms en andere opmerkelijke investeerders die zich richten op gezondheid en AI. Met deze financieringsronde heeft Tennr nu meer dan $25 miljoen opgehaald.

De oprichters van Tennr, Trey Holterman, Diego Baugh en Tyler Johnson, ontmoetten elkaar als eerstejaars op Stanford University waar ze samen machine learning studeerden. Ze zagen al snel hoe goed contextuele modellen werden in het uitvoeren van repetitieve, handmatige taken en hoeveel kracht dit had om het drukke werk in traditionele industrieën ‘weg te toveren’. Na hun afstuderen wijdde het team jaren aan het bouwen van krachtige, robuuste systemen voor het lezen van ongestructureerde documenten, het automatiseren van gegevensinvoer en het specifiek toepassen ervan op de gezondheidszorg. Vandaag de dag gebruiken praktijken in het hele land Tennr om het verwerken van verwijzingen, het boeken van betalingen, het controleren van declaraties, het beheer van medische dossiers en nog veel meer te automatiseren.

Velen dachten dat faxen hun einde zou naderen in 2009, toen de HITECH Act 27 miljard dollar uittrok om de gezondheidszorg aan te moedigen EHR’s te gebruiken, “papierloos” te worden en integraties op te zetten. Vijftien jaar later hebben de meeste zorgverleners en ziekenhuizen EPD’s geïmplementeerd, maar nog steeds wordt er standaard gefaxt voor het verzenden of ontvangen van patiëntendossiers, controleverzoeken en verwijzingen om de zorg voor de patiënt te coördineren. Dit handmatige werk veroorzaakt een eindeloze reeks problemen voor praktijken: het is tijdrovend, het duurt langer voordat patiënten cruciale zorg krijgen, het is kwetsbaar voor menselijke fouten, het leidt tot dure afwijzingen van declaraties, het creëert onnodig heen-en-weer gepraat tussen praktijken waardoor de zorg wordt vertraagd en het verhoogt de burn-out en het personeelsverloop.

Terwijl de meeste producten die werkstromen in de gezondheidszorg stroomlijnen proberen de afhankelijkheid van faxen te doorbreken, kiest Tennr voor een andere aanpak. In plaats van te verwachten dat praktijken veranderen, komt Tennr hen tegemoet waar ze zijn – werkend binnen de oplossing die ze al kennen en vertrouwen. Wanneer een praktijk een digitale fax ontvangt via e-mail of hun EHR inbox, leest Tennr de documenten en automatiseert het werk dat gepaard gaat met de verwerking ervan. Dit sneller en nauwkeuriger vinden en verplaatsen van informatie lost de meeste problemen op die digitale faxen veroorzaken.

Bijvoorbeeld, wanneer een patiënt wordt doorverwezen van een eerstelijns zorgverlener naar een specialistische praktijk door middel van een gefaxte verwijzing, haalt Tennr in realtime de belangrijkste patiëntinformatie eruit en coördineert met de patiënt zodat deze snel en accuraat kan worden ingepland; als een fax of verwijzing onvolledig is, vraagt Tennr automatisch de ontbrekende informatie op. Als gevolg hiervan krijgen patiënten de zorg die ze nodig hebben, waardoor praktijken sterkere doorverwijsrelaties kunnen onderhouden, continuïteit van zorg kunnen bieden en de patiëntresultaten kunnen verbeteren.

“Bij het bouwen van Tennr en deze zorgintegratie hebben we gekeken naar wat er werkelijk nodig is en wat er mogelijk was met technologie. Onze nummer één integratie vandaag de dag is die van faxproviders, on-prem bestandsopslagsystemen en EHR’s uit de jaren 90. Dit is de echte behoefte van de gezondheidszorg. En dit is de echte behoefte van de industrie. Maar buiten dat, wat mensen het meest missen in dit alles is dat het niet alleen gaat om het automatiseren van werk of het sneller maken van teams. Veel mensen kunnen tools bouwen die beheerders marginaal sneller maken, maar dat is niet genoeg. In plaats daarvan bouwt ons onderzoeksteam modellen die gebaseerd zijn op deze zeer complexe informatiestroom, die kunnen ontleden voor één praktijk tegelijk, en dan het werk zo goed doen dat je het kunt omzetten in zeer duidelijke groei voor een bedrijf. En ja, de e-fax bevindt zich uiteindelijk in het midden van dit alles”, aldus Trey Holterman, CEO en medeoprichter van Tennr.

Verzekeringsweigeringen zijn vaak het gevolg van slechte of onduidelijke informatie, wat gevolgen heeft voor zowel de zorgverlener als de patiënt. Tennr werkt aan beide kanten van de relatie tussen verzekeraar en aanbieder en automatiseert de informatiestroom naar commerciële betalers en leest de informatie die wordt teruggestuurd. Uiteindelijk helpt dit dienstverleners om verkeerde informatie op te sporen en te corrigeren voordat ze deze indienen bij een commerciële betaler. Bovendien, wanneer Tennr verkeerde informatie identificeert, is het in staat om de juiste informatie op te vragen, in het juiste formaat – het minimaliseren van verzekeringsweigeringen en het helpen van praktijken om sneller betaald te krijgen. En omdat Tennr dit werk automatiseert, zijn er geen handmatige fouten, minder burn-out van medewerkers en, wat cruciaal is, geeft het tijd terug aan het personeel.

Het moeilijke deel is natuurlijk het lezen van de faxen en de integratie met archaïsche systemen. Documenten die vele pagina’s lang kunnen zijn met tientallen bijgevoegde patiënten zijn ongestructureerde, rommelige klodders gegevens waar computers bijna niet mee kunnen werken. En om het nog erger te maken, om gegevens op de juiste plek te krijgen (in een elektronisch patiëntendossiersysteem) moeten integraties met archaïsche en gefragmenteerde systemen in stand worden gehouden. Rommy Foteh, Chief Operations Officer bij NMA, een nationale gespecialiseerde praktijk die tienduizenden patiënten per maand bedient, zei: “Het gaat om het effectief zien van meer patiënten en tegelijkertijd het soort partner zijn dat onze klanten nodig hebben. Wanneer we in staat zijn om zo snel te reageren op onze partners als we nu doen met behulp van Tennr, en ervoor zorgen dat we alles hebben wat we nodig hebben om een patiënt te zien, herinneren die patiënten zich hun geweldige ervaring met NMA, waardoor onze chirurgen en ziekenhuizen worden aangemoedigd om naar ons te blijven verwijzen.”

Commerciële gezondheidsplannen zoals Prominence Health zijn ook enthousiast begonnen met het omarmen van deze nieuwe technologie en zien het als een stimulans voor betere ervaringen voor zorgverleners, wat een betere ervaring betekent voor patiënten die bij Prominence Health zijn ingeschreven. Dominic Henriquez, Chief Development Officer bij Prominence Health: “Bij Prominence Health lopen we voorop in het innoveren van op waarde gebaseerde zorg, waarbij we voortdurend op zoek zijn naar disruptieve technologieën om de operationele efficiëntie te verbeteren. Het Tennr-product sluit naadloos aan bij onze missie om meer waarde te leveren aan onze klanten. Door het elimineren van traditionele administratieve lasten zoals het scannen van medische dossiers en het invoeren van gegevens, stelt Tennr ons in staat om prioriteit te geven aan het verbeteren van de patiëntervaringen, het verbeteren van de gezondheidsresultaten en het verbeteren van de zorgcoördinatie.”

Het opschonen van de rommelige gegevens die binnenkomen van faxen om de intake van patiënten en verzekeringscommunicatie te automatiseren is slechts het begin van de visie van Tennr. Als Tennr faxen kan lezen, begrijpt welke informatie eruit gehaald moet worden en waar die informatie naartoe moet, kan het veel van de meest kostbare problemen binnen het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem aanpakken. Voorlopig gebruikt Tennr deze investering om zijn team te laten groeien, zijn activiteiten uit te breiden en organisaties te helpen alles te automatiseren wat begint met een fax.

“Te midden van de theoretisch onbegrensde mogelijkheden van AI, heeft het Tennr-team indruk op ons gemaakt met hun niet aflatende focus op het bouwen van toepassingen die specifieke, tastbare problemen voor hun klanten oplossen, zei Kristina Shen, general partner bij Andreessen Horowitz.

Tennr, gevestigd in New York, automatiseert het rommelige, pijnlijke, handmatige werk dat organisaties in de gezondheidszorg ervan weerhoudt om meer patiënten te zien, inkomsten te verhogen en hun bedrijf te laten groeien. Deze automatiseringen zijn configureerbaar naar de bijzonderheden van de workflows van elke organisatie – wat betekent dat ze precies zo kunnen werken als een mens zou doen, met behulp van de bestaande tools van een praktijk. Het resultaat is dat organisaties al het werk dat begint met een fax kunnen automatiseren zonder naar een nieuwe tool te migreren of hun personeelsbestand uit te breiden. Deze organisaties kunnen de gegevensstructuren van Tennr ook gebruiken om te profiteren van trends die hun praktijk kunnen laten groeien. Meer informatie op www.tennr.com.

Andreessen Horowitz ( a16z) is een durfkapitaalfirma die doortastende ondernemers steunt bij het bouwen aan de toekomst door middel van technologie. We zijn fase agnostisch. We investeren in technologiebedrijven in de zaai-, venture- en groeifase, op het gebied van AI, bio + gezondheidszorg, consumenten, crypto, ondernemingen, fintech, games en bedrijven die bouwen aan Amerikaanse dynamiek. a16z heeft 35 miljard dollar aan vermogen onder beheer in meerdere fondsen.