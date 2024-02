Het is de volgende fase in de transitie van Teesing naar een full service leverancier van systemen voor gassen en vloeistoffen in de hightech sector. De focus is sinds 2010 al verlegd van het leveren van componenten naar het ontwerpen en produceren van assemblages en subsystemen. Daardoor worden er heel andere eisen gesteld aan Teesing die meer in lijn liggen met de rol van subcontractor. Teesing schuift op in de supply chain en levert behalve componenten ook assemblages waarin deze componenten worden verwerkt. Met de nieuwe organisatiestructuur zijn productie en techniek rechtstreeks vertegenwoordigd in de board door René Roozen (COO) en Mark van Bronswijk (CTO) en wordt de groei verder financieel gecontroleerd en gepland door Willem van Lobenstein (CFO) . Jurre Oorlog (CCO) blijft primair het gezicht naar klanten toe en ondersteunt de organisatie in het vertalen van de strategische marktinformatie richting de organisatie.

Azië is al jaren een groeimarkt en wordt daarom rechtstreeks vertegenwoordigd in de board door Leon Liang (General Manager TIS). Hiermee wordt de volgende stap gezet in het harmoniseren van de processen met de buitenlandse vestigingen. Teesing heeft vestigingen in USA (2005), China (2005) en Taiwan (2009).

Teesing bestaat al sinds 1952 en continuïteit is altijd een speerpunt geweest in de strategie. Dit wordt opnieuw vormgegeven doordat de Operational Board verantwoordelijkheid krijgt voor winst en verlies en het formuleren en uitvoeren van de strategische koers van de Teesing Group. Het operationeel managementteam komt daarmee te vervallen en wordt vervangen door een nieuwe managementlaag. Een proces dat al enige tijd loopt en waar in het voorjaar van 2024 de laatste posities ingevuld worden. We houden in dat proces vast aan onze kernwaarden waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat: we kijken constant met de blik van onze klant naar onze werkwijze. De klant bepaalt daarmee voor een groot gedeelte hoe wij georganiseerd zijn. Dat moet waarde toevoegen voor de klant. In die relatie met onze klant zijn we bovendien een kritische leverancier. We zijn niet bang om het gesprek aan te gaan.