Voor een klant in de semi-conductor industrie ontwikkelde VDL Klima een module die het opgewarmde koelwater van een productiemachine terugkoelt voor direct hergebruik. Geen eenvoudige taak aangezien er de nodige eisen werden gesteld aan afmetingen, component- en materiaalgebruik. Om die reden besteedde VDL Klima de ontwikkeling deels uit aan Teesing in Rijswijk.

De complexiteit van het koelsysteem hing onder meer samen met de zeer geringe beschikbare inbouwruimte. Daarnaast verplichtte de afnemer het gebruik van specifieke aluminium koelelementen en golden strenge reinheidseisen op basis van cleanroomspecificaties die gebruikelijk zijn in de semicon-industrie. Met inachtneming van al deze randvoorwaarden moest het systeem voldoende koelcapaciteit (flow) bieden om de machinebeschikbaarheid en nauwkeurigheid te garanderen.

In nauw overleg ontwikkelde Teesing een passende oplossing die gebruik maakt van twee manifolds; een voor het inkomende verwarmde koelwater en een voor het uitgaande gekoelde water. De behuizing van de manifolds is van roestvaststaal. De verbinding met de vier aluminium koelelementen en de machine verloopt via slangen van PUR en verder is gebruik gemaakt van aluminium koppelingen om corrosie te voorkomen, schetst Dimitri Boekkooi, accountmanager bij Teesing, de oplossing. Bovendien zijn de aluminium koppelingen speciaal ontworpen voor deze applicatie. ‘Zodanig dat zij niet alleen op de slang passen, maar ook voldoen aan de strenge cleanroomspecificaties én compact genoeg zijn. Qua afmetingen zijn de koppelingen ongeveer een derde van de standaard koppelingen waardoor ze precies passen in de beperkte ruimte.’

In totaal hebben zijn er twee prototypes gebouwd en inmiddels is het eindontwerp goedgekeurd, gebouwd en in gebruik genomen. De assemblage van de onderdelen realiseert Teesing in eigen huis. Na assemblage wordt de module volgens cleanroomspecificaties verpakt en naar VDL Klima gestuurd. Het gaat om honderden units per jaar.

Het hele traject van ontwikkeling tot aan de definitieve oplossing – die inmiddels naar volle tevredenheid functioneert – duurde ongeveer een jaar. Dit had onder meer te maken met het feit dat VDL Klima zelf ook in de ontwikkelingsfase van de machine zat waardoor specificaties gedurende de tijd nog wel eens wijzigden. Boekkooi: ‘We hebben tijdens dit project dan ook niet alleen maar kennis opgedaan over zeer compacte koelsystemen, maar tevens ervaring opgedaan met het managen van projecten met deze looptijd en complexiteit.’