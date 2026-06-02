Specialist op het gebied van koelwater en UHP-gassystemen Teesing breidt zijn internationale aanwezigheid verder uit met de opening van een vertegenwoordigingskantoor in Singapore. Daarmee zet het bedrijf een volgende stap in zijn groeistrategie in Zuidoost-Azië en speelt het in op de toenemende vraag naar lokale ondersteuning van klanten in de regio.

De nieuwe vestiging gaat nauw samenwerken met het bestaande kantoor van Teesing in Taiwan. Door dichter bij klanten en partners aanwezig te zijn, wil het bedrijf sneller kunnen inspelen op marktontwikkelingen en de dienstverlening verder verbeteren.

Volgens Teesing past de uitbreiding binnen de langetermijnstrategie om klanten wereldwijd lokaal te ondersteunen. De vestiging in Singapore moet daarnaast bijdragen aan een verdere versterking van de positie van het bedrijf in de snelgroeiende markten van Zuidoost-Azië.

De regio wordt voor veel Europese technologiebedrijven steeds belangrijker. Toenemende investeringen in hightechindustrie, halfgeleiders, medische technologie en industriële automatisering zorgen voor nieuwe kansen voor leveranciers en ketenpartners. Met een lokale aanwezigheid wil Teesing beter aansluiten bij de behoeften van zowel bestaande als nieuwe klanten.

De opening van het kantoor in Singapore sluit bovendien aan bij de ‘local-for-local’-strategie van het bedrijf. Daarbij worden expertise, ondersteuning en logistieke dienstverlening zoveel mogelijk dicht bij de klant georganiseerd. Dit moet leiden tot kortere communicatielijnen, meer flexibiliteit en een sterkere samenwerking binnen internationale supply chains.

Samen met het team in Taiwan verwacht Teesing zijn activiteiten in Zuidoost-Azië de komende jaren verder uit te bouwen. Het bedrijf ziet de nieuwe vestiging als een belangrijke stap in de verdere internationalisering van de organisatie en in het versterken van langdurige klantrelaties in de regio.