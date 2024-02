Hightech onderdelenproducent Teesing Group uit Rijswijk is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Om deze groei ook voor de komende jaren in goede banen te kunnen leiden en de continuïteit te waarborgen, introduceerde het bedrijf begin dit jaar een nieuwe bestuursstructuur. ‘We hebben onze operational board uitgebreid met specialisten op het gebied van techniek, productie en personeel.’

Teesing zet volgende stappen in de transitie naar fullservice leverancier

Teesing bestaat al sinds 1952 en is in ruim zeven decennia uitgegroeid tot een internationale partner voor de ontwikkeling en engineering van hightech assemblages en gerelateerde services voor transport, controle, sealing, distributie, filtratie, zuiveren en meten van gassen en vloeistoffen. Het bedrijf is wereldwijd actief in verschillende gespecialiseerde markten, zoals de medische en farmaceutische industrie, waterzuiveringsbedrijven, automobielindustrie, spoorwegen, halfgeleiderindustrie en alternatieve brandstoffen. Naast het hoofdkantoor in Rijswijk heeft Teesing ook vestigingen in de Verenigde Staten, China en Taiwan.

‘Vanuit openheid kunnen veranderprocessen veel sneller en veel beter worden doorgevoerd’

‘Onze klanten zitten wereldwijd en hebben een internationale focus. Daarom is het belangrijk dat wij ook vestigingen over de hele wereld hebben’, zegt Jurre Oorlog, chief commercial officer bij Teesing. ‘In eerste instantie was Teesing vooral een leverancier van componenten, maar in de afgelopen jaren hebben we onze focus verlegd naar het ontwerpen en produceren van assemblages en subsystemen.’ Om die sterke groei te faciliteren, verhuisde Teesing in 2021 naar een nieuwe locatie die vier keer zo groot is als de vorige fabriek. ‘We hebben hier de beschikking over extra productieruimten en cleanroomfaciliteiten.’

Direct op bestuursniveau

Teesing ontwikkelt zich nu steeds meer tot een fullservice leverancier van systemen voor gassen en vloeistoffen in de hightech sector. ‘Met de juiste machines en kennis leveren we assemblages van hoge kwaliteit en met een korte doorlooptijd’, aldus Oorlog. ‘Om hier als organisatie op in te spelen, hebben we onze operational board uitgebreid met specialisten op het gebied van techniek, productie en personeel. Op deze manier worden kennis en ervaring met betrekking tot specifieke aandachtsgebieden direct bij de besluitvorming op bestuursniveau betrokken. Omdat we al sinds 2005 gevestigd zijn in Azië en veel groeipotentie zien in deze regio, hebben we ook onze general manager in China aan de operational board toegevoegd.’

De operationele leiding van Teesing is sinds begin dit jaar in handen van die operational board. Deze bestaat naast Jurre Oorlog uit Willem van Lobenstein (cfo), René Roozen (coo), Mark van Bronswijk (cto), Willeke Cammeraat (cpo/corporate manager P&O) en Leon Liang (general manager Teesing China). De voormalige directie, bestaande uit Leen Nugteren, Dick de Jongste en Fred Lamb, neemt meer afstand van de operationele zaken, maar blijft wel statutair verantwoordelijk.

Productieprocessen harmoniseren

Een van de grote uitdagingen waar Teesing voor staat, is om de productieprocessen binnen de eigen organisatie wereldwijd te harmoniseren. ‘Hiervoor hanteren we een QLTC-methode die in ons bedrijfsproces vervlochten zit, zowel op de werkvloer als binnen het management’, legt Oorlog uit. ‘Hierin gaan we een stuk verder dan de eisen die worden gesteld aan een ISO 9001-certificering. We hechten erg veel waarde aan kwaliteit en technologie en kijken verder dan een goede prijs en snelle levering. Ons QLTC-systeem moet ook passen bij de eisen die onze klanten stellen aan onze producten.’ Daarnaast wil Teesing zijn service en dienstverlening verder uitbreiden en professionaliseren. ‘Omdat we merk- en productonafhankelijk werken, kunnen we precies de juiste producten selecteren voor de juiste oplossing.’

Om verder te kunnen groeien, is Teesing continu bezig om zijn partnernetwerk uit te breiden. Oorlog: ‘Daarbij is het voor ons cruciaal dat deze partijen kunnen voldoen aan de hoge maatstaven, die we aan onze eigen producten en diensten stellen. Verder zijn we, net als veel andere partijen in de keten, op zoek naar extra medewerkers om door te kunnen groeien. We zijn als organisatie voortdurend bezig om nieuwe mensen aan te trekken of te motiveren om in de techniek aan de slag te gaan. Dat is broodnodig om de kwaliteit en service van Teesing ook in de toekomst te kunnen waarborgen.’

Organische groei

Teesing kiest ervoor om organisch mee te groeien met bestaande klanten en de eigen productiecapaciteit stap voor stap verder uit te breiden. ‘We zouden ook kunnen proberen om andere bedrijven in onze branche over te nemen, maar dat is een hele andere tak van sport’, beseft Oorlog.

De cco benadrukt dat de transitiefase waarin Teesing zich bevindt – van componentenverkoper naar assembly- en moduleproducent – in de praktijk leidt tot een andere benadering door klanten. ‘We worden tegenwoordig regelmatig geaudit door klanten. Ze willen er zeker van zijn dat alle processen en procedures strikt worden nageleefd in het productieproces. Uiteraard werken we hier graag aan mee, want alleen zo kunnen we het vertrouwen van een klant winnen.’ Sterker nog, Teesings klanten bepalen voor een groot deel hoe de processen op de werkvloer zijn georganiseerd. ‘We werken zo veel mogelijk oplossingsgericht en zorgen ervoor dat de continuïteit voor onze klanten wordt gegarandeerd. Anderzijds zijn we ook een kritische leverancier. Als we niet tevreden zijn over de samenwerking met een klant, geven we dat aan. Dat is niet alleen in het belang van de klant, maar ook in het belang van de samenwerking.’

Transparantie en openheid

Veel mogelijke procesverbeteringen worden gesignaleerd op de werkvloer. ‘Onze medewerkers zien welke dingen fout gaan en hoe deze kunnen worden verbeterd. Daarom is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken op de werkvloer, waarop altijd kan worden teruggevallen. Dat geldt overigens ook voor de rest van onze organisatie’, aldus Oorlog.

Transparantie en openheid zijn in zijn ogen andere belangrijke succesfactoren voor Teesing. ‘Mede door de wereldwijde coronapandemie is de keten flink opgeschud en hebben veel bedrijven ontdekt dat het niet verstandig is om maar op één paard te wedden. Bedrijven hebben een bepaalde vraag en verdelen die over een aantal suppliers. Transparantie is cruciaal en daarom brengen we steeds meer processen en procedures in kaart. Zo kunnen we bovendien de inwerkperiode van nieuwe mensen verkorten en gerichter medewerkers aanstellen op bepaalde posities. Indien er uit audits van klanten verbetervoorstellen naar voren komen, proberen we deze ook samen met hen vorm te geven. Die openheid zorgt ervoor dat veranderprocessen veel sneller en veel beter kunnen worden doorgevoerd.’