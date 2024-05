Naast de hoofdvestiging in Almelo heeft Tecnotion al twintig jaar een fabriek in China. Daar in Suzhou, een grote technologiehub even ten westen van Shanghai, maakt het bedrijf direct-drive motoren voor klanten over de hele wereld. Geopolitieke spanningen en handelsrestricties noopten Tecnotion om ook buiten China met de productie van catalogusoplossingen te starten. Eind dit jaar moeten de eerste producten de nieuwe fabriek in Vietnam uitrollen.

Deze zomer verhuist het hoofdkantoor van Tecnotion in Almelo naar een fonkelnieuw complex op het XL Business Park, een groot bedrijvenpark even verderop aan de A35. Later dit jaar volgt de productie, die nu nog verspreid zit over meerdere locaties. Zo brengt het bedrijf, gespecialiseerd in direct-drive motoren (zie kader), alle activiteiten in Twente samen onder één dak.

In Nederland produceert Tecnotion advanced motors: super nauwkeurige en hightech motoren voor technisch vooraanstaande klanten die het onderste uit de kan willen hebben. Verreweg het grootste deel van de producten zijn meer commodity. In die categorie zit Tecnotion en nog een handvol andere grote fabrikanten van direct-drive motoren. En net als bij alle onderdelen die minder onderscheidend zijn, is de prijsdruk in die markt zeker de laatste jaren flink opgelopen.

25 procent invoertarief

Sinds 2004 heeft Tecnotion een grote productiefaciliteit in het Chinese Suzhou. Ongeveer drie jaar geleden ontstond binnen het bedrijf de wens om nog een tweede fabriek in Azië te bouwen. ‘We zagen geopolitieke spanningen ontstaan’, vertelt Michel Heck, manager van Tecnotion Asia. ‘Vanaf halverwege de tweede ambtstermijn van president Xi Jinping en het aantreden van een nieuwe Amerikaanse regering zijn de machtsblokken langzaam uit elkaar gedreven. We signaleerden allerlei tekenen van de-globalisering en protectionisme.’

Gedreven door de markt nam Tecnotion de eigen organisatie onder de loep. ‘Vooral onze Amerikaanse klanten begonnen vragen te stellen’, verduidelijkt Heck. Niet verwonderlijk want op technologie uit China moeten Amerikaanse bedrijven 25 procent extra invoertarief betalen. ‘De afgelopen jaren waren ze daar nog toe bereid, maar heel prettig vonden ze dat natuurlijk niet.’ Duidelijk was dat Tecnotion daarvoor een oplossing moest vinden. Ook omdat redelijk wat bedrijven niet langer alleen van China afhankelijk willen zijn, vanwege het risico op nog strengere handelsrestricties.

Interessantste optie

De eerste optie was om een deel van de productie terug te halen naar Almelo, maar dan zouden de kosten te hoog oplopen. Dus ging Tecnotion op zoek naar een lagelonenland om de businesscase sluitend te krijgen. ‘Roemenië is een tijdje serieus in beeld geweest, omdat de toeleverketen voor mechanica daar op een goed niveau is’, vertelt Heck. Ook de beperkte afstand tot het hoofdkantoor was een pluspunt. ‘Vanuit China zit je met een transporttijd van acht tot twaalf weken, met alle risico’s van dien, zoals een blokkade van het Suezkanaal. Tijdens de pandemie hebben we redelijk goed op niveau kunnen produceren, maar vervolgens stonden de leveringen vast in de haven van Shanghai die was gesloten.’

‘De komende twee jaar gaan we nog grotendeels ons Chinese toelevernetwerk gebruiken’

Uiteindelijk besloot Tecnotion om niet voor Oost-Europa te gaan, maar voor Bac Ninh, een stadje ten noorden van de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Een keuze die naast de geopolitieke ontwikkelingen voornamelijk financieel het interessants was. ‘De lonen zijn laag en de omstandigheden goed om een fabriek neer te zetten’, aldus Heck, die ook deze fabriek onder zijn hoede krijgt. ‘Die regio scoorde wat dat betreft beter dan bijvoorbeeld Singapore of Maleisië.’ Bijkomend voordeel is dat Noord-Vietnam tegen China aan ligt, zodat de transportlijnen kort zijn. ‘Ik verwacht namelijk dat we de komende twee jaar nog grotendeels ons Chinese toelevernetwerk gaan gebruiken.’

Tecnotion heeft veel vertrouwen dat die toeleveranciers uiteindelijk ook in Vietnam te vinden zijn. ‘Ik heb veel contact met andere bedrijven, voornamelijk Chinese, die ook de stap naar Vietnam hebben gezet. Ze hebben net als wij onder druk van deglobalisering en protectionisme die keuze gemaakt, en opereren ook in de mechanica- en halfgeleidermarkt. Met het lokale netwerk zit het dus wel goed. Maar als we binnenkort mensen gaan werven, leggen we gelijk de focus op inkoop en supplychainmanagement.’

Prima arbeidsmarkt

Het pand in Bac Ninh, met 3.200 vierkante meter vloeroppervlak, is inmiddels klaar. Begin april was Heck terug in Vietnam voor overleg met de aannemers die de interne verbouwing gaan uitvoeren. ‘Daarna kunnen alle machines worden geleverd’, aldus Heck. Die keten staat echter ook behoorlijk onder druk door het chiptekort van de afgelopen jaren. ‘We hopen alle machines half oktober te kunnen installeren. Dan kunnen we daarna snel beginnen met onze eerste testruns en het hele proces kwalificeren.’

Tecnotion heeft gemerkt dat de arbeidsmarkt in de regio prima is. ‘Er is een enorm aanbod aan jonge mensen tussen de 20 en 30, die graag in een fabriek willen werken. Bij ons is nog veel handwerk nodig, dus een opleiding op mbo-niveau is voldoende. Intern leiden we nieuwe medewerkers dan verder op.’ Als alles volgens planning verloopt, zou de Vietnamese fabriek voor het einde van het jaar zijn eerste producten moeten kunnen uitleveren.

In Bac Ninh gaat Tecnotion grotendeels dezelfde motoren produceren als in Suzhou. ‘We blijven ook in China produceren’, benadrukt Heck. ‘We groeien daar enorm sinds we drie jaar geleden een speciale handelsorganisatie hebben opgezet om de Chinese markt verder uit te breiden. De vraag naar onze high-end direct-drive oplossingen neemt daar sterk toe, onder meer voor toepassingen in vacuümomgevingen.’ In Suzhou heeft Tecnotion een cleanroomfaciliteit voor de productie van deze motortypen, die het dit jaar overigens verder gaat uitbreiden. ‘In Vietnam komt voorlopig nog geen cleanroom’, zegt Heck.

Zeldzame aardmetalen

Er is nog een goede reden om in China te blijven. Dat land heeft namelijk 60 tot 70 procent van de wereldvoorraad aan zeldzame aardmetalen in de grond. Die elementen, waaronder neodymium en samarium, zijn essentiële grondstoffen voor magneten, en dus cruciaal voor de productie van de direct-drive motoren van Tecnotion. Die metalen worden vooral in China gedolven. De puurheid van de Chinese erts is ook nog eens vrij hoog, waardoor de raffinage op een hoog niveau ligt. Nog niet zo lang geleden heeft de Chinese overheid een verbod ingesteld op verkoop van die raffinagestap voor Chinees erts aan het buitenland. Voor de derde stap, het daadwerkelijk produceren van magneten, is zo’n verbod er niet. Of nog niet… ‘Je zou zelfs een scenario kunnen bedenken waarbij China een totaal exportverbod op magneten en magneetmaterialen instelt’, aldus Heck, die er snel aan toevoegt: ‘Maar dat is op dit moment niet aan de orde.’

Overigens zijn zeldzame aardmetalen niet zo zeldzaam als hun naam doet vermoeden. Ook in de VS en Australië worden dergelijke elementen uit de grond gehaald. Verder heeft Vietnam eveneens een redelijke voorraad in de bodem zitten, maar de winning is nog minimaal. En dichterbij Europa is recentelijk een bron van zeldzame aardmetalen gevonden in Turkije. Hoe dan ook, voor Tecnotion als grootgebruiker van kwalitatieve magneten, is het verstandig om dicht bij de voornaamste bron te zitten; in China dus.

Wat is een direct-drive motor?

Een direct-drive motor is een motor die de belasting rechtstreeks aandrijft. Een transmissie of versnellingsbak is dus niet nodig. Zo’n motor – gebouwd rondom permanente magneten – is heel geschikt in toepassingen waar hoge snelheden of snelle acceleraties nodig zijn. Tecnotion ontwikkelt lineaire en roterende varianten, eventueel toepasbaar in vacuüm, en is in staat maatwerkoplossingen te realiseren.