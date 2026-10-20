Met de overname van het Maleisische Conquest breidt Techwell Group, moederbedrijf van Sentech en Zilvertron, zijn technologische en productiecapaciteiten uit. De groep combineert daarmee sensortechnologie, motion control en connectiviteitsoplossingen en versterkt tegelijkertijd zijn positie in de Aziatische hightechindustrie.

Conquest, gevestigd in Kedah, is gespecialiseerd in kabelassemblages, wire harnesses, elektromechanische assemblage, printplaatassemblage (PCBA) en de bouw van complete systemen (box-build). Deze activiteiten vormen een aanvulling op de sensoroplossingen van Sentech en de motiontechnologie van Zilvertron.

Met de drie bedrijven wil Techwell Group OEM-klanten een breder pakket bieden, van sensoren en bewegingssystemen tot de bijbehorende elektronica en verbindingstechnologie. Daarmee kan de groep een groter deel van de ontwikkeling en productie van geïntegreerde systemen voor zijn rekening nemen.

Sterkere positie in Aziatische hightechmarkt

De overname geeft Techwell Group bovendien een productie- en technologiebasis in Kedah, een Maleisische regio met activiteiten in onder meer semiconductor, medische technologie en test- en meetapparatuur.

Volgens CEO Elias van Wijk voegt Conquest belangrijke expertise in connectiviteit en assemblage toe. Chief Commercial Officer Marco Leeggangers ziet daarnaast kansen om internationale klanten vanuit Azië beter te bedienen.

Conquest wordt als zusterbedrijf toegevoegd aan Sentech en Zilvertron. Voor bestaande klanten blijven de huidige afspraken en contactpersonen ongewijzigd.