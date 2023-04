Technology & Strategy Group (T&S), een Europese expert in Consulting, Digital en Engineering, ontwikkelt zijn Engineering business met de komst van de nieuwe Nederlandse partner TOPIC, een expert in embedded systemen.

TOPIC is opgericht in 1996 in Nederland en biedt geavanceerde embedded oplossingen aan klanten over de hele wereld. Met meer dan 100 professionals maakt TOPIC de wereld elke dag een beetje beter, gezonder en slimmer, gericht op gezondheidszorg, halfgeleiders, lucht- en ruimtevaart en slimme industrieën.

De integratie van TOPIC zal de expertise van T&S op het gebied van systeem-, hardware- en softwareontwikkeling verder versterken, waardoor complexere, kant-en-klare projecten en complete oplossingen kunnen worden geleverd, inclusief end-to-end productontwikkeling.

Deze integratie breidt ook de activiteiten van T&S uit naar 12 landen op 3 continenten en zal de aanwezigheid van de groep in Europa versterken, met name in de Benelux. Dit biedt verdere voordelen voor zowel klanten als de medewerkers.

T&S &TOPIC delen gemeenschappelijke expertise met hun respectieve ontwerpbureaus, evenals hun capaciteit om vaste projecten op te leveren Jérémie Huss, Technology & Strategy Group C.E.O: “Er is een gat in de markt voor embedded systemen, waar volwassen technologie en brede sectorervaring elkaar overlappen. We geloven dat onze gecombineerde expertise en vaardigheden ons in staat zullen stellen om aan deze behoefte te voldoen en uit te blinken binnen deze marktniche.”

Rieny Rijnen, oprichter en CEO van TOPIC: “De integratie met T&S is een spannend nieuw hoofdstuk voor TOPIC. Het samenbrengen van onze expertise en gedeelde bedrijfswaarden om samen verder te bouwen aan een sterke toekomst in de embedded markt. De integratie biedt voordelen voor klanten, die we kunnen ondersteunen vanuit een veel breder dienstenportfolio. Voor onze professionals zal het hun kansen verruimen.”