TechNikkels kiest voor ‘Fleximatiseren’

Bij TechNikkels hebben ze de term ‘fleximatiseren’ als motto. Automatiseren, maar dan flexibel. Ze ontwikkelen en bouwen machines voor het toevoeren, vullen en sluiten van flessen, potten en (jerry)cans en Amerikaanse vouwdozen – en dan specifiek voor bedrijven die een grote diversiteit daarvan verwerken. Partner voor hun automatiseringsvraagstukken is Lenze.

“Met Lenze hebben we een echt grote stap gezet.” Aan het woord is Thijs Krijgsman, manager sales en services. Aan tafel zitten ook Daan Nikkels, verantwoordelijk voor service business development en namens Lenze Stefan van Dooren en Marc Vissers. “We zijn inmiddels zijn jaar of zes, zeven geleden in zee gegaan met Lenze en dat naar volle tevredenheid”, vervolgt Thijs. Als de koffie geserveerd is, schuift ook directeur en oprichter Henk Nikkels aan. Op de achtergrond werkt hij nu vooral met het team aan de ontwikkelingen voor de toekomst.

Aandacht

Henk heeft zijn sporen verdiend in de speciaalmachinebouw bij een paar grote industriële bedrijven. Hij startte het bedrijf in 2003 en begon in 2011 met de ontwikkeling van een eigen afvul- en verpakkingslijn. Inmiddels staat er een volwassen bedrijf en wordt er volop ingezet op servitization. “Klanten vragen om service en dat betekent aandacht voor hun behoeftes. Waar de focus eerst voornamelijk lag op het bouwen van hoogwaardige flexibele machines, is die focus nu uitgebreid met het zorgen dat klanten het maximale rendement uit onze machines halen. Met als een van de doelstellingen om langdurige relaties met klanten op te bouwen waarbij we ze proactief helpen hun productieresultaat te optimaliseren. En doordat we lokaal opereren in met name Nederland en België, kunnen we ook heel snel reageren op de vragen. Bij voorkeur doen we dat vandaag de dag natuurlijk remote, maar zo nodig zijn we snel op locatie. Over vijf jaar ziet het er misschien wel heel anders uit en kunnen we makkelijker nieuwe markten bedienen omdat we dan de remote ondersteuning verder hebben doorontwikkeld met alle beschikbare hulpmiddelen. Daar benutten we de volledige mogelijkheden nu nog niet van.”

Het is voor veel bedrijven lastig om hun technische dienst goed te bemensen. Enerzijds door een trend van een lagere beschikbaarheid van technici en anderzijds door toegenomen complexiteit van machines. Want in de meeste afvul – en inpaklijnen zie je machines van verschillende fabrikanten. Ieder met hun eigen manier van besturing, bediening en componentgebruik En zelfs in één machine heb je natuurlijk al te maken met componenten van verschillende leveranciers. Henk ziet daar een belangrijke rol weggelegd voor zijn bedrijf: “Daar maken we als machinebouwer echt het verschil. Wij bouwen zelf complete lijnen, inclusief de eigen besturing. En daar komt meer bij kijken dan vroeger, een aantal van onze hbo-wtb’ers is volledig software-engineer geworden.”

Verschillende handelingen

In de machines van TechNikkels worden verschillende handelingen in een verpakkingsproces volledig geautomatiseerd. Denk aan het toevoeren van de verpakkingen, het vullen, het sluiten en verpakken in een doos. Bij de rondleiding zien we een paar uitdagingen aan ons voorbij komen. “Niet alleen de vorm en afmeting van een verpakking kunnen heel divers zijn, maar ook het gebruikte materiaal en de marges op de dikte van dat materiaal. Verpakkingen worden vanuit kostprijsoverwegingen steeds dunner. En dan heeft soms gevolgen voor hoe makkelijk het is om producten te verwerken”, legt Thijs uit. Er wordt getest met een transparante kunststof fles die op hoge snelheid op een machine wordt verwerkt. “We willen niet alleen een machine of een lijn leveren, maar ook een optimale prestatie van die machine en een kleiner CO2-footprint. Dat betekent dat we ook op het gebied van monitoring proactief adviseren én ontwikkelen.”

“Ook bij Lenze zien we deze ontwikkelingen steeds breder vorm krijgen in de markt”, sluit projectleider Stefan van Dooren aan. “Hoe blijf je concurrerend zonder een prijsvechter te worden? Een onderscheidende factor vind je in de levenscyclus van de machine. Klanten helpen om het maximale uit de machine te halen, dus optimaal gebruik over de volledige levensduur. Maar omdat machinebouwers vaak mechanisch georiënteerd zijn, hebben ze niet zelf alle IT-kennis in huis om vanaf nul iets op te bouwen. Daar kunnen de producten van Lenze een grote bijdrage leveren. We zien dat de visies en organisaties van Lenze en TechNikkels naadloos op elkaar aansluiten en we hebben dan ook verschillende pilotprojecten lopen.”

Rendement is key

Thijs: “Het gaat inderdaad steeds vaker vooral om meer rendement uit verpakkingslijn te halen. Dus niet het shoppen naar de goedkoopste individuele machine of componenten, maar bedrijven zoeken naar een lijn met een optimaal rendement. En industrie 4.0 en de digitalisering kunnen hierin ondersteunen. Een voorbeeld daarvan is het maken van dashboards voor OEE-verbetering. We hebben veel data tot onze beschikking waarmee we input hebben voor verdere ontwikkeling en optimalisering.”

“Veel van onze klanten zijn zelf ook actief op het gebied van OEE. Ze zijn zeer tevreden over de aanpak. De data die uit de machine komt, is puur feitelijk. Zo kun je de productie analyseren en zie je precies waar je kunt verbeteren. Je onderbouwt als het ware je OEE met objectieve data. Want het doel is niet om te vertellen hóe ze het moeten doen, we reiken tools aan om de focus op de juiste zaken te leggen.”

Partners

Ook bij Lenze zien ze het voordeel van samenwerken met je leverancier. Marc Vissers: “Die samenwerking wordt veel hechter met als gevolg dat je geen klant/leverancier-relatie meer hebt, maar echt partners wordt. Dan voelt iedereen zich verantwoordelijk en dat levert een hogere betrokkenheid op.” Henk knikt instemmend: “Klanten zijn bezig met hun business, de voorkant zogezegd. Wij met de achterkant van hun business en Lenze weer met de achterkant van onze business. De visie van partnerschap wordt door de hele organisatie gedragen, alles is gericht op snel de klant helpen door zo flexibel mogelijk te reageren. Je kunt zo veel gerichter te werk gaan en vaak kun je zelfs op afstand helpen. We willen dicht bij onze klanten staan, daarom werken we nu aan een pilot voor een portal waar vragen op een standaard manier binnen komen. We ontzorgen de klant maximaal en kunnen snel en eenvoudig trends signaleren en analyseren. Ik ben blij dat we daarmee bezig zijn, want dat levert heel veel op, zowel voor de klant als voor de ontwikkeling. Je creëert lerend vermogen over de vragen uit het veld en de bijbehorende oorzaken.”

Flexibiliteit

De flexibiliteit van TechNikkels uit zich niet alleen in de soorten verpakkingen die een machine kan verwerken, maar ook in het gebruik ervan. Het bedienen, omstellen, besturen, flexibel componentgebruik: alles staat in het teken van flexibel produceren. Een van de machines die we zien heeft een opbergplaats voor de formaatdelen om zo snel mogelijk te kunnen omstellen naar een nader product. “Onze machines zijn speciaal ontworpen voor een brede productrange, dat is onze onderscheidende factor”, zegt Thijs. “Daarom zijn al onze machines supersnel of zelfs volautomatisch omstelbaar. Vandaag de dag zijn de batches vaak klein en de levenscycli van producten kort. Snel en gemakkelijk foutloos kunnen wisselen, is een echte must. Alles is erop gericht dat de lijn eenvoudig te bedienen, ook met het oog op het verloop van personeel, eigenlijk kan iedereen deze machine bedienen.”

Henk legt uit dat “alles in de machine gericht is op variatie. Per proces kiezen we de juiste technologie, zoals bij het plaatsen van flessen in de doos. Gebruik je grippers, dan moeten je grippers heel erg slim geëngineerd worden. Als je omdenkt, en je laat de flessen in de doos zakken op een plateau en vouwt vervolgens van onderaf de doos dicht, dan is alleen de afmeting van de doos bepalend. Ten opzichte van dure grippers heb je dan alleen eenvoudige plaatformaatdelen nodig om alle verschillende formaten te kunnen hanteren. Daarbij proberen we zoveel mogelijk componenten uit één hand te gebruiken zodat alles al in de basis op elkaar afgestemd is.”

Remote

Voor het remote leveren van support en condition monitoring krijgt de plc als het ware de rol van de poort naar buiten. De plc wordt actuator en communicator. Stefan: “Alle data wordt weergegeven in een dashboard. Dat geeft echte toegevoegde waarde, want alles is op elkaar afgestemd, het is echt een end-to-end-oplossing. En met het dashboard heb je een geweldige tool voor OEE-monitoring.”

Henk vertelt dat een klant hiervoor een eigen softwaresysteem aan wilde schaffen. “Tot ze zagen dat onze machines dat al bieden. Dus nu hebben ze ons gevraagd om ook op hun andere machines datapunten te maken.” Thijs vult aan: “Cijfers tonen is de kunst niet. Informatie en context, dat is belangrijk. Klanten willen zo simpel mogelijke dashboards die de informatie overzichtelijk aanbieden en voor iedereen te lezen zijn. We vragen de klant welke informatie belangrijk is en bouwen een overzichtelijk dashboard, gebaseerd op de wensen van de klant, voorzien van objectieve informatie. Daar kan een productiemanager wat mee.”

Henk ziet nog meer kansen: “De HMI kan een onderscheidende factor zijn voor het werkplezier van de operator. We ontwerpen onze HMI om heel gebruikersvriendelijk te zijn, we zeggen wel ‘voor de smile van de operator’. Maar voor ons is het belangrijk dat we minder stilstand kunnen realiseren doordat we remote mee kunnen kijken. Op die manier kun je heel snel ondersteuning bieden bij een stilstand.”

Maximale ondersteuning

Een ander voorbeeld passeert de revue. In 2014 bouwde TechNikkels een grote speciaalmachine voor het inpakken van cadeaupapier. En tegelijkertijd had het bedrijf al een opdracht lopen voor een grote lijn met allerlei verschillende machines. “Toen werd het een kwestie van slim opereren. Want beide opdrachten hadden een hele korte doorlooptijd en dan trek je niet zomaar even een blik mensen open. Voor de besturingen van die twee opdrachten hebben we toen contact gezocht met Lenze. En we vonden elkaar onmiddellijk. We kregen de maximale ondersteuning om die twee projecten er binnen de gewenste tijd doorheen te trekken. Dat was redelijk in de begintijd van onze samenwerking en ik moet zeggen, we zijn superblij met Lenze als partner. Zowel op het automatiseringsvlak als op het gebied van de operationele techniek. We hebben in de tussentijd al heel wat projecten samen gedaan en we zijn erg tevreden.”

Marc Vissers merkt op dat het bedrijf ook echt een voorloperspositie heeft, als het gaat om industrie 4.0. Stefan ziet dat als een resultaat van de korte lijnen tussen de sales en techniek. “Bij grote bedrijven zie je dat ook, waar ze vaak als groeistrategie de focus op service leggen. Maar dat omarmen en uitrollen, dat lukt alleen als de hele organisatie erachter staat.” Daan knikt: “Dat klopt, we staan samen achter onze strategie. We zien het beter ondersteunen van klanten door servitization als een grote kans betere relaties met onze klanten op te bouwen. Natuurlijk willen ook wij groeien, maar wel heel beheerst en gecontroleerd.”

Management van je installed base

Die overall equipment efficiency, dat zit dus wel snor. Maar ook asset management is een onderwerp dat gebaat is bij objectieve data en informatie. “Als je de installed base goed kunt volgen, kun je lerend vermogen inbouwen met een historie van vragen en incidenten. Alle inspecties zijn inzichtelijk, kortom de hele voorgeschiedenis van je installaties. We zijn nu dus een pilot aan het uitvoeren met Lenze, waarbij klanten alle vragen in één portal aan ons sturen. Het is nu al heel laagdrempelig, maar het werkt alleen als ook de klant de nieuwe oplossing omarmt.” Stefan is namens Lenze projectleider bij de pilot: “We hebben een platform waar alles om de machine draait. Alles eromheen is opgenomen in een portal. Vandaar kunnen we remote maintenance bieden en loggen we alle informatie over bijvoorbeeld storingen, maar ook alle documentatie is daar opgeslagen. Alles centraal met een uitgebreid historisch overzicht. We kunnen precies zien hoeveel en wat voor vragen de klant heeft gesteld en hoeveel remote service er is gegeven. Ook handig voor de contractbewaking”, lacht hij. “Dit is nu een pilot die we samen uitvoeren en we zijn dit nog verder aan het optimaliseren. We ontwerpen alles zo laagdrempelig mogelijk en willen het ook de operator zo makkelijk mogelijk maken.”

De ontwikkelingen gaan in volle vaart. Henk: “Automatisering zal steeds belangrijker worden. Niet alleen meer om kosten te sparen, maar uit pure noodzaak, omdat je met minder mensen aan een lijn moet kunnen werken. Er is een schaarste aan mensen, middelen én materialen, en dan is het heel fijn als je leverancier dichtbij zit, dat is een echt pluspunt.”

TechNikkels

“Onze klanten zijn bezig hun verpakkingsproces flexibeler in te richten om hun productieresultaat te verbeteren. Voor en met deze klanten ontwikkelen we snel omstelbare machines die eenvoudig te bedienen zijn en geschikt zijn voor een grote range aan verpakkingen en formaten.