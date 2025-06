De wereldwijde markt voor semiconductor plating chemicals zet de groei voort. Volgens het marktonderzoeksbureau TECHCET stijgt de omzet in 2025 naar verwachting met bijna 10% tot circa $1,19 miljard. De groei wordt gedragen door de opmars van geavanceerde verpakkingsmethoden en de verdere schaalverkleining binnen logic- en geheugenchips. De langetermijnverwachting bedraagt een jaarlijkse groei (CAGR) van 7,1% tot 2030.

Vraagtoename vanuit AI en HPC stimuleert complexere interconnecties

De groei wordt onder meer gestuwd door bredere toepassing van technologieën zoals Cu pillar, uBump, RDL en TSV binnen advanced packaging. Daarnaast neemt de vraag naar buried power rails en backside copper wiring toe – met name in toepassingen voor artificial intelligence (AI) en high-performance computing (HPC).

“De verschuiving naar fijnmazige interconnectstructuren vereist innovatieve chemie en nauwe afstemming tussen materiaalleveranciers, fabs en tool-OEM’s,” aldus TECHCET. Leveranciers als MacDermid profiteren van die trend, terwijl Chinese spelers zoals Sinyang terrein winnen in het OSAT-segment.

Regionale heroriëntatie en ketenaanpassing

In 2024 bedroeg de totale omzet in plating chemicals $1,08 miljard – een groei van 4,4% ten opzichte van 2023. Hiervan kwam $655 miljoen uit koperplating voor waferinterconnects en $429 miljoen uit advanced packaging. Supplychaincorrecties temperden de groei, maar de onderliggende vraag bleef robuust in logic-, DRAM- en NAND-markten.

De recente stimulansen vanuit de CHIPS Act in de VS leiden tot meer investeringen in binnenlandse capaciteit. Tegelijkertijd zorgen geopolitieke spanningen en importtarieven voor extra druk op de toeleveringsketen, wat bedrijven stimuleert tot lokalisatie van productie en ontwikkeling van klantspecifieke oplossingen.

Ketenregie wordt strategisch sleutelthema

De halfgeleidermarkt ontwikkelt zich razendsnel richting complexere architecturen en verpakkingstechnologieën. Bedrijven die actief zijn in tooling, procesapparatuur of materialen zullen hun ketenpositie moeten herijken, anticiperend op nieuwe eisen vanuit geavanceerde chipontwerpen.

Het volledige rapport van TECHCET – inclusief marktanalyse, toeleveranciersprofielen (o.a. BASF, DuPont, MacDermid, Moses Lake Industries) en materiaaltrends.

Strategisch inzicht voor de maakindustrie:

De opkomst van AI en HPC dwingt toeleveranciers in de semiconductorindustrie tot technologische en geografische herpositionering. Plating chemicals zijn daarbij een kritieke factor in de performance en betrouwbaarheid van geavanceerde chipverpakkingen.