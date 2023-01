TECHCET verwacht een daling van de inkomsten uit halfgeleiders in 2023, en herstel door CHIPS Act

Adviesbureau TECHCET verwacht dat de totale markt voor halfgeleidermaterialen in 2022 de 66 miljard dollar heeft overschreden na een sterke vraag naar halfgeleiders in de eerste drie kwartalen van het jaar. De omzetgroei van bijna 8% omzetgroei ten opzichte van 2021 wordt met name gerealiseerd in de materiaalsegmenten CMP Pads, Specialty Gases, Precursor Materials, en SOI Wafers die met dubbele cijfers op jaarbasis groeiden. De vooruitzichten voor 2023 zijn de afgelopen maanden steeds onzekerder geworden door wereldwijde economische uitdagingen, naast zorgen over hoge energiekosten en inflatie die de consumentenuitgaven zullen beïnvloeden. TECHCET verwacht een daling van de inkomsten uit halfgeleiders in 2023, waarbij de daling momenteel sterker is voor memory devices.

TECHCET voorspelt een relatief vlak 2023 voor de inkomsten uit materialen, hoewel de volumes een licht negatieve groei kunnen vertonen. “We zien een daling van ten minste 1,5% in waferstarts voor 2023,” stelt Lita Shon-Roy, MS/MBA, TECHCET President. “Elke daling in de start van memory-wafers zal de markt voor sommige precursors, speciale gassen, reinigingschemicaliën en andere geavanceerde materialen voor condensatoren en meerlaagse structuren temperen.”

Terugkeer groei door Amerikaanse CHIPS Act

Geavanceerde logic devices, onder 10 nm, zullen de belangrijkste volumedrivers van materialen zijn voor 2023, met een verwachte groei van > 5%. “De wildcard zal de economie zijn,” voegde Lita eraan toe. “Als we in een recessie terechtkomen, zal het aantal waferstarts waarschijnlijk verder dalen. Echter, gezien de CHIPS Act-financiering die naar verwachting in 2H2023 in de markt komt, zou de groei tegen het derde kwartaal van volgend jaar moeten terugkeren.”

TECHCET is een consultancy firm die focust op supply-chain market analyse en technologieën voor electronic device markets