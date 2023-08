TECHCET – het adviesbureau voor elektronische materialen dat bedrijfs- en technologie-informatie verstrekt – voorspelt dat de inkomsten voor Silicon Fabricated Parts in 2023 met 5% zullen dalen tot een totaal van US $ 856 miljoen. Deze vertraging is te wijten aan algemene neerwaartse trends binnen de halfgeleiderindustrie, naast een lager aantal waferstarts. TECHCET voorspelt een scherpe opleving van bijna 11% voor de Silicon Parts-markt in 2024, zoals uitgelegd in het onlangs uitgebrachte Silicon Parts Critical Materials Report.

De aankopen van siliciumonderdelen bij OEM’s voor nieuwe ets- en depositiegereedschappen groeiden in 2022 tot ongeveer 50% van alle verkopen. Deze toename van OEM-aankopen was te wijten aan een hogere vraag naar apparatuur. De verkoop van OEM-gereedschappen zal naar verwachting de komende 2 jaar afnemen naarmate de vraag van chipfabrieken naar reserveonderdelen toeneemt.

In het afgelopen decennium is de wereldwijde productiecapaciteit van polysilicium aanzienlijk toegenomen, van ongeveer 30.000 ton in de jaren 2000 tot bijna 700.000 ton momenteel. De vraag naar siliciumonderdelen blijft echter gestaag groeien, waardoor er nog meer extra capaciteit nodig is. Na 2023 wordt momenteel een leveringsdichtheid voor siliciumonderdelen verwacht, omdat de ets- en depositiestappen toenemen voor 3DNAND en geavanceerde logische apparaten. Bovendien kan een sterke groei in de OLED-markt problemen in de toeleveringsketen veroorzaken voor apparatuur voor siliciumonderdelen. Halfgeleiderapparatuurbedrijven kunnen overwegen om onderdelen van tevoren te kopen om toekomstige knelpunten in de toeleveringsketen te verlichten.

Hogere prijzen en doorlooptijdproblemen kunnen ook optreden zonder dat de capaciteit van siliciumonderdelen toeneemt. Doordat langlopende inkoopovereenkomsten aflopen, is de prijs van grondstoffen voor grote leveranciers gestegen. Bovendien zullen inflatie, logistiek en arbeidstekorten in de toekomst allemaal een rol spelen in het segment siliciumonderdelen.

TECHCET is een adviesbureau dat expert is in markt- en supply chain-analyse van elektronische materialen voor de halfgeleider-, display-, zonne-/PV- en LED-industrie. TECHCET biedt advies, abonnementsdiensten en rapporten, waaronder de Critical Materials Council (CMC) van halfgeleiderfabrikanten en Data Subscription Service (DSS).