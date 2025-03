TECHCET — het adviesbureau voor elektronische materialen dat informatie verstrekt over de toeleveringsketen van halfgeleidermaterialen — voorspelt een gestage verbetering voor de markt voor siliciumwafers, met een jaarlijkse groei van ~7% in 2025, met sterkere winsten in 2026. Hoewel 300mm wafers de hoogste groei zullen zien, deels aangewakkerd door de toenemende vraag naar geavanceerde verpakkingen, wordt verwacht dat kleinere diameters zoals 150mm zullen afnemen naarmate het segment van de legacy-apparaten in de markt steeds meer richting 200mm verschuift. Over het geheel genomen wordt verwacht dat waferverzendingen een CAGR van 5% zullen zien tot 2029, aangezien de voorraadniveaus stabiliseren en de vraag in de tweede helft van het jaar toeneemt, zoals aangegeven in TECHCET’s Critical Materials Report™ over siliciumwafers.

In 2024 hadden zwakkere voorraadafnames invloed op nieuwe leveringen en bleef het verwachte herstel uit, wat resulteerde in een daling van ~4% op jaarbasis. Dit werd verergerd door een opeenvolgende omzetdaling van ~7%, gedreven door een trage vraag en zachtere prijzen.

Vooruitkijkend zullen leveranciers hun focus waarschijnlijk blijven verleggen naar winstgevendere kansen in geavanceerde verpakkingen en grotere waferformaten. Tegelijkertijd zorgt de toegenomen concurrentie van China’s groeiende binnenlandse productie voor een toenemende druk op de markt, waardoor bedrijven worden gedwongen te innoveren en hun activiteiten te stroomlijnen om hun concurrentievoordeel te behouden.

