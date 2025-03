TECHCET voorspelt voor 2025 een stijging van de omzet in halfgeleider silicium onderdelen tot $800M. Deze groei wordt gedreven door een gematigde toename in de verkoop van nieuwe systemen en vervangingsonderdelen, wat leidt tot een stijging van 8% in de verkoop van onderdelen voor nieuwe systemen en een stijging van 2% in de verkoop van vervangingsonderdelen. De markt zal naar verwachting een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 4,5% doormaken van 2024 tot 2029, met een verwachte omzet van $940M in 2027, volgens TECHCET’s Critical Materials Report™ on Silicon Parts.

Hoewel 2024 een beperkte groei vertoonde, gedreven door inspanningen om de opbrengst en efficiëntie van de halfgeleiderproductie te verbeteren, blijft de vraag naar hoogzuivere siliciumcomponenten sterk. De behoefte aan geavanceerde apparatuur voor de productie van halfgeleiders en de voortdurende technologische upgrades zullen de markt blijven aandrijven, ook al blijven de macro-economische onzekerheden bestaan. Verwacht wordt dat bedrijven zullen profiteren van uitbreidingen van fabrieken en de toenemende behoefte aan vervangingsonderdelen in verouderde systemen.

Geopolitieke spanningen, vooral de aanhoudende handelsconflicten tussen de VS en China, zullen naar verwachting uitdagingen vormen voor de markt van siliciumonderdelen. Nieuwe exportbeperkingen en tarieven hebben geleid tot hogere kosten en verstoringen van de toeleveringsketen, terwijl China ook controles oplegt op kritieke materialen. Deze geopolitieke risico’s benadrukken de noodzaak voor bedrijven om hun toeleveringsketens te diversifiëren en alternatieve materiaalbronnen te vinden om de productie de komende jaren stabiel te houden.