– het adviesbureau dat bedrijfs- en technologie-informatie levert voor de toeleveringsketens van halfgeleidermaterialen – verwacht een toenemende druk op de Europese beschikbaarheid van chemicaliën naarmate halfgeleiderfabrikanten in de regio blijven uitbreiden. Samsung Foundry en TSMC zijn twee voorbeelden van bedrijven die onlangs hun intenties hebben aangekondigd om fab-uitbreidingen in Europa te bouwen (

wijzen op de noodzaak om een betrouwbare toevoer van chemicaliën en materialen naar deze faciliteiten te stabiliseren. Bovendien hebben problemen op korte termijn van stijgende energiekosten en lagere economische activiteit momenteel invloed op de Europese halfgeleiderindustrie, dus toekomstige groei en investeringen in de productie zullen potentiële problemen met de levering van chemicaliën en materialen in de regio moeten aanpakken.

Zoals opgemerkt in techcet’s analyserapport over “De impact van chipuitbreidingen op de Europese natte chemische toeleveringsketen“, zullen fab-uitbreidingen in Europa de steun van extra investeringen van chemische leveranciers vereisen, anders moeten halfgeleiderfabrikanten zich voorbereiden om op zoek te gaan naar alternatieve bronnen voor belangrijke chemicaliën. In het rapport verklaarde TECHCET dat zes chemicaliën het grootste risico op onderbreking van de levering liepen, zoals bevestigd door grote Europese chipfabrikanten. Deze chemicaliën zijn zoutzuur (HCl vloeibaar gas), zwavelzuur (H2SO4), fluorwaterstofzuur (HF), ammoniakhydroxide (NH4OH) en isopropylalcohol (IPA).

In de afgelopen jaren heeft de europese toeleveringsketen voor natte chemicaliën (en gassen) steeds vaker last gehad van onderbrekingen en werd verwacht dat deze om een aantal redenen zouden verergeren. Ten eerste is er een algemeen gebrek aan interesse van chemische en gasleveranciers om te investeren in het upgraden van oudere faciliteiten voor lokale natte chemische levering. Bovendien zijn er verhoogde afhankelijkheden van Azië / China die worden geplaagd door logistieke problemen. Ten slotte hebben strenge milieuvoorschriften het voor bedrijven moeilijk gemaakt om bij te blijven.

“Sommige chemische leveranciers in Europa zullen investeringen overwegen als de marktomstandigheden de IT rechtvaardigen en kapitaalsteun/co-investeringen aanwezig zijn. Indien economisch levensvatbaar, is een nieuwe fabriek, in plaats van een uitbreiding van een bestaande fabriek, voordelig in het leveren van verbeterde kwaliteit en hogere zuiverheid chemicaliën die nodig zijn om geavanceerde procesknooppunten te ondersteunen,” zegt Dan Tracy, Sr. Director bij TECHCET.

TECHCET heeft bepaald dat de 16 nm en lager processegmenten de komende zes jaar de sterkste fab-uitbreidingsgroei in Europa zullen ondergaan. Voor de leverancier zal het bouwen van een nieuwe faciliteit de productie van hoogwaardige chemicaliën beter mogelijk maken, maar de vraag- en volumeprognoses moeten er zijn om dit soort leveranciersinvesteringen te rechtvaardigen.