TECHCET – het adviesbureau voor elektronische materialen dat informatie over de toeleveringsketen van halfgeleidermaterialen levert – verwacht een groei van bijna 8% voor de wereldwijde markt voor halfgeleiderchipproductiematerialen in 2025. De vraag naar AI-gerelateerde devices blijft de vraag naar wafers omhoog duwen, wat resulteert in een CAGR van 5.6% met een totale omzet van meer dan $ 84 miljard USD in 2028.

In 2024 leidde front-end “Process Materials” het herstel met een geschatte omzetgroei van bijna 7% in 2023 en een verwachte CAGR van 7% tot 2028. Van alle procesmaterialen die door TECHCET worden gevolgd, wordt verwacht dat lithografiematerialen, CMP-accessoires en wafers in 2025 de sterkste sequentiële omzetgroei zullen hebben, elk met een stijging van meer dan 10%. Merk op dat de omzetprestaties van het wafersegment een sterke opleving vertegenwoordigen als gevolg van de vernieuwing van de toeleveringsketen, voornamelijk dankzij het aanbod met een grote diameter.

De markt van 2025 zal naar verwachting voortdurend worden geplaagd door geopolitieke spanningen, met name tussen de VS en China, met meer exportcontroles op technologie, bepaalde materialen en productieapparatuur voor halfgeleiders. Desalniettemin wordt verwacht dat de omzetgroei van halfgeleiders sterk zal zijn, gedreven door aanhoudende vooruitgang in AI en uiteindelijk geholpen door herstel in alle markten, inclusief bredere computing, automotive en mobiel. De sectoren consumentenelektronica, pc’s en auto’s zullen naar verwachting een trage start hebben in 1H2025, met een sterkere 2H2025, waardoor de totale inkomsten uit materialen dit jaar met 8% tot 10% zullen stijgen.