In dit voorstel worden verschillende uitdagingen onderzocht. De eerste uitdaging is of microbubbels inderdaad kunnen voorspellen hoe microsferen zich verspreiden in de lever en rond de tumor. Varkenslevers dienen als een goed model om te testen of de bubbels en microsferen op dezelfde locatie aankomen. Het is echter moeilijk te bepalen of de microbubbels ook de hoeveelheid microsferen aangeven, aangezien de microsferen, in tegenstelling tot de microbubbels, vast komen te zitten in de bloedvaten. Dit is een cruciaal onderdeel van het onderzoek.

Een andere uitdaging is het gebruik van microbubbels om de bloedvaten gevoeliger te maken voor de straling die door de microsferen wordt uitgezonden. Om dit te bereiken, is het belangrijk te bepalen wat de optimale timing en volgorde zijn voor het toedienen van microsferen en microbubbels, en of de microbelbehandeling van de bloedvaten herhaald moet worden.

De laatste uitdaging is het vertalen van de onderzoeksbevindingen naar de klinische praktijk. Het team zal een gedetailleerd rapport opstellen waarin wordt aangetoond dat de combinatie van microbubbels en microsferen veilig kan worden toegepast. Daarnaast moet worden vastgesteld of de behandeling effectief kan worden geïmplementeerd in medische omgevingen. Dit onderdeel zal worden uitgevoerd in het Radboudumc.