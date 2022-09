TCPM Ingenieurs & Adviseurs heeft zich als kennispartner verbonden aan Solar Boat Twente. Het bedrijf met expertises op het gebied van engineering, projectmanagement en industriële veiligheid ondersteunt het team van ambitieuze studenten met een financiële bijdrage en met name door het delen van kennis en ervaring.

TCPM is een vooruitstrevend ingenieurs- en adviesbureau met 5 kantoren in Nederland en inmiddels meer dan 200 medewerkers. De eerste contacten werden gelegd via Thomas Schaap, engineer bij TCPM en oud-teamlid van Solar Boat Twente. Na verdere verdieping in het project en de toekomstgerichte, duurzame doelstellingen ervan raakte TCPM almaar enthousiaster. Begin september toonde een aantal leden van het multidisciplinaire team, studenten van Universiteit Twente en Hogeschool Saxion, met trots de innovatieve zonneboot voor het eerst aan de betrokkenen van TCPM.

“Zij ontwerpen, bouwen en optimaliseren een duurzame zon-aangedreven boot, dat is natuurlijk een onwijs gave uitdaging”, begint Bart Grandiek, manager van kantoor TCPM Oost, te vertellen. “Alles wat daar op het gebied van techniek alleen al bij komen kijken, spreekt ons erg aan. Maar ook de samenwerking als projectteam en de ontwikkelingen die zij allen doormaken, daar dragen wij graag vanuit onze deskundigheid een steentje aan bij.”

TCPM ondersteunt Solar Boat Twente met een financiële sponsoring en kijkt vooral uit naar de hulp die zij kan bieden op het gebied van engineering en projectmanagement. Mark Tuinte, directeur van TCPM, licht toe: “We hebben ze een soort strippenkaart gegeven, hiermee kunnen zij onze expertises naar eigen wens inzetten. Onze senior engineers stellen hun technische kennis ter beschikking en onze projectmanagers helpen met het opzetten en inrichten van de projectorganisatie.”

Kennisdeling is een belangrijk onderdeel binnen TCPM, niet alleen intern zoals bij de TCPM Academy, maar ook met opdrachtgevers en de volgende generatie. “De toewijding waarmee deze studenten aan dit project werken, dat stimuleren wij van harte”, benadrukt Tom Verveld, adviseur engineering bij TCPM.

Het uiteindelijke doel is een succesvolle deelname aan prestigieuze wedstrijden met deelnemers van over de hele wereld. Maar voor beide partijen is de weg ernaartoe nog veel waardevoller. TCPM kijkt uit naar een enorm leerzaam proces. Tuinte: “Niet alleen voor hun, maar ook voor ons. We verwachten elkaar te inspireren en samen bij te dragen aan duurzame innovaties voor de maritieme sector.”