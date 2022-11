Gedurende het ruim 30-jarig bestaan van TCPM Ingenieurs & Adviseurs hebben de drie dga’s van dit bureau de markt steeds complexer zien worden, waarbij het aantal uitdagingen voor machinebouwers toenam. Te denken valt aan technologische ontwikkelingen, toenemende regelgeving, hogere klanteisen, kortere ontwikkel- en doorlooptijden en transparantie in de markt qua prijsniveaus. Door zich sterk te professionaliseren en de eigen kennis en ervaring te verbreden en te verdiepen, blijft TCPM doen waar het goed in is: als betrouwbare strategisch partner toegevoegde waarde realiseren voor opdrachtgevers.

Inmiddels telt TCPM 200 medewerkers verspreid over 5 kantoren in Nederland`. Met expertises op het gebied van engineering, projectmanagement en industriële veiligheid leveren wij een samenhangend pakket aan diensten. Hiermee helpen we onze opdrachtgevers in technische omgevingen verder met complete en integrale oplossingen. ‘Een bewuste keuze, die aansluit bij de behoeften en activiteiten van onze opdrachtgevers. Elke activiteit willen we op hoog niveau aanbieden. Daar hoort ook een bepaalde schaalgrootte bij, waarbij we onze expertises centraal organiseren, om alle aanwezige kennis in regionale kantoren optimaal te benutten. Zo kan de opdrachtgever altijd rekenen op de meest deskundige ondersteuning en de best renderende oplossing’, stelt Rudie Veenendaal, algemeen directeur bij TCPM.

Eigen werkmethodiek

Om die vergaande professionalisering handen en voeten te geven, ontwikkelde TCPM intern het Framework. Deze werkmethodiek omvat onder meer bestaande tools als PRINCE II en Design for Six Sigma, en stelt medewerkers in staat gestructureerd en in steeds nieuwe omgevingen projectmatig te werken – van haalbaarheidsstudie, basic engineering tot detailed engineering en realisatiefase/projectmanagement. ‘In complexe projecten moet steeds meer kennis op het juiste moment samengevoegd worden. Een goed, formeel werkproces ondersteunt dat. We moeten met onze dienstverlening ook vooroplopen, omdat we veel voor innovatieve opdrachtgevers werken, die zelf vooruitstrevend zijn op hun terrein. Wij gaan geen uitdaging uit de weg. Als je dat bewezen hebt, komen ook andere vragen op je af’, stelt Mark Tuinte, commercieel directeur bij TCPM. ‘Opdrachtgevers doen niet voor niks soms al decennialang zaken met ons.’

Diverse samenwerkingsmodellen

Inmiddels zijn zo diverse partnerships en samenwerkingsmodellen ontstaan. Tuinte: ‘Samenwerken met opdrachtgevers is al een specialisme op zich: hoe doe je dat? Afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever stellen we een roadmap op om tot een goede fit en een maximaal resultaat te komen.’ Daarbij volgt TCPM technologische en marktontwikkelingen op de voet. ‘Productiesystemen moeten steeds beter, sneller en kosteneffectiever. Automatisering en Industrie 4.0-achtige oplossingen als draadloze communicatie tussen machines, dashboards om machineresultaten te analyseren en de effectiviteit van productiemiddelen te monitoren helpen daarbij’, zegt Erik van de Vrugt, technisch directeur bij TCPM. ‘Maar ook op het vlak van simulatietechnieken en cybersecurity rond productie-installaties moet je bijblijven. Morgen kan iemand een revolutie ontketenen, daar moet je op voorbereid zijn.’

Maximaal ontwikkelen

Daarom stuurt TCPM sterk op de kwaliteit van de eigen medewerkers. ‘Potentiële medewerkers moeten beschikken over vakmanschap, goed kunnen communiceren en zich continu willen ontwikkelen. Proactief zijn en net dat beetje extra voor de opdrachtgever willen doen’, aldus Veenendaal. ‘Die mensen willen we aan ons binden met opleidingstrajecten voor startende en zittende medewerkers, en een cultuur waarin zij maximaal tot ontwikkeling komen.’ Vandaar ook dat TCPM tegen de trend in investeert in fullservice kantoren. ‘Mensen bij elkaar brengen, samen aan een project werken, van elkaar leren, ideeën uitwisselen, technische creativiteit stimuleren. Dat alles gaat makkelijker als je elkaar ziet en draagt bij aan een beter product en hogere kwaliteit’, zegt Tuinte.

Kansen pakken

Komende tijd zet TCPM als vanouds in op nieuwe kansen en uitdagingen. ‘Bijvoorbeeld ervaring opbouwen in waterstof, zoals we in 1996 deden in de windindustrie. Uiteindelijk moet dit leiden tot de ontwikkeling van een eigen dienst of product’, verklaart Van de Vrugt. ‘En met het oog op de schaarste in materialen, hebben we onlangs onze rekenafdeling uitgebreid met kennis op het gebied van high performance materials and structures. Daar gaan we rekenen aan lichtere en sterkere constructies om te komen tot kwalitatief vergelijkbare alternatieven. Wellicht vormen die de oplossing voor bedrijven die tegen grenzen aanlopen. Zo zijn we altijd op zoek naar kansen die meerwaarde hebben voor onze opdrachtgevers.’