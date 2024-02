Op 1 februari vond in Geldrop, de thuisbasis van TBRM (The Bicycle Repair Man, een incubator van hightech start-ups), de officiële overname plaats van YouniQ, dat daarmee onderdeel wordt van TBRM Manufacturing. Dit Belgische bedrijf, gevestigd in Zonhoven, heeft slimme software ontwikkeld waarmee het mogelijk is om heel snel vanuit een 3D CAD-model een hoogwaardig werkstuk te frezen. ‘Voorheen kostte dat veel handmatig programmeerwerk’, stelt Roel van Wijlen, ceo en medeoprichter van TBRM Manufacturing. ‘YouniQ heeft dat volledig geautomatiseerd. Zodra de klant het bestand heeft geüpload, bepaalt de software het benodigde materiaal en de bewerkingstijd, en berekent direct de kostprijs. Binnen een uur krijgt de klant de offerte en binnen 24 uur zijn de onderdelen gereed.’

Het idee ontstond tijdens een etentje met Dirk van Driel, oud-collega en voormalig directeur operations bij AME in Eindhoven. ‘Producerende en toeleverende bedrijven in de regio zitten overvol of kunnen hun capaciteit niet flexibel inzetten. Om onderdelen geleverd te krijgen, is een crime. Als je binnen twee weken reactie krijgt op je offerteaanvraag, mag je al blij zijn. Dat moest anders kunnen, vonden we’, schetst Van Wijlen.

Tijdens hun onderzoek kwamen ze in contact met Marc Evers, eigenaar van TBRM Group. ‘Die signaleerde dezelfde trend en trok dezelfde conclusie. We hadden een goede klik en vorig jaar april zijn we met z’n drieën binnen TBRM de tak Manufacturing gestart. Met succes: in één jaar tijd zijn we gegroeid van twee naar tien medewerkers.’ In aanzet lag de focus op hoogwaardige assemblage (cleanroom en non-cleanroom). ‘Door hoge mate van product- en procesdigitalisering hebben we daar een unieke positie. Met de overname van YouniQ zetten we de volgende stappen in onze verticale-integratiestrategie.’

Voor de zomer verhuizen de YouniQ-activiteiten van Zonhoven naar Geldrop. De beide eigenaren, Jo Nys en Wouter Moons, blijven aan boord. ‘Wij zochten een partij met zo’n unieke propositie, zij een partij om op te schalen qua operatie en sales. We vullen elkaar zo heel goed aan’, aldus Van Wijlen. ‘De ambitie is door digitalisering van proces en product te komen tot hoogwaardige assemblage en zo een sterke positie te verwerven. Op dit moment zijn we de software aan het uitbreiden om binnenkort ook diverse rvs-materialen aan te kunnen bieden. En in april komt er een nieuwe freesmachine bij om de capaciteit te verhogen.’

In de april editie van Link magazine publiceren wij een uitgebreid artikel over TBRM Manufacturing