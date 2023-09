Europees advies- en ingenieursbureau TAUW haalt per 1 september nieuwe kennis en technologie in huis. Door de overname van GeoZICHT, een bedrijf gespecialiseerd in een breed scala aan diensten met behulp van drones, zet TAUW een volgende stap op het gebied van data inwinning en datavisualisaties.

TAUW is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en het haalbaar maken van duurzaamheid. De ingenieurs en adviseurs van TAUW adviseren, begeleiden en voeren projecten uit in zowel het publieke als het private domein. Met een breed pallet aan diensten van het uitvoeren van metingen, het verzamelen van (digitale) informatie tot en met het advies, levert TAUW hoogwaardige kennis en expertise voor haar opdrachtgevers en partners.

Henry Raben, Algemeen directeur TAUW Nederland: “Digitale oplossingen spelen een belangrijke rol in ons advies, het biedt mogelijkheden om sneller en efficiënter te werken en meer inzicht te krijgen in complexe vraagstukken. Wij voegen waarde toe aan data, wat ons in staat stelt om onze opdrachtgevers nog beter te adviseren.”

“GeoZICHT heeft in relatief korte tijd, met veel kennis, expertise en een inmiddels indrukwekkend opgebouwd portfolio, een mooie positie in de markt verkregen. Voor TAUW een unieke kans om data inwinning en datavisualisaties naar een volgend niveau te tillen en daarmee waarde toe te voegen aan projecten van onze opdrachtgevers en onze partners.”

Ralph van Roessel, Co-CEO TAUW Group: “Deze overname past volledig binnen de huidige strategie van TAUW Group om zich meer te gaan richten op de maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, biodiversiteit, verduurzaming van de industrie, circulariteit en energietransitie, waarbij digitale oplossingen een belangrijke rol spelen. Met de toevoeging van de kennis en expertise van GeoZICHT zetten wij een belangrijke stap om met innovatieve datatechnologie deze ambitie te verwezenlijken.”

Bob van der Meij, operationeel manager GeoZICHT: ”We hebben in korte tijd een unieke positie in de markt verkregen. Ik ben trots dat TAUW onze ontwikkeling heeft opgemerkt en ons nu de groeimogelijkheden biedt om GeoZICHT én ons portfolio naar nieuwe hoogtes te brengen. TAUW is een vooraanstaand advies- en ingenieursbureau met specialistische en bovendien zeer gepassioneerde professionals waardoor de onderlinge synergie met GeoZICHT evident is. Wij kijken er naar uit om sámen met nieuwe collega’s projecten uit te voeren en nieuwe toepassingsmogelijkheden te ontwikkelen.”

GeoZICHT komt als dochteronderneming te vallen onder TAUW bv (als onderdeel van TAUW Group). André Evers is aangesteld als directeur GeoZICHT, Bob van der Meij is aangesteld als operationeel manager. De bedrijfslocatie van GeoZICHT verandert met deze overname en verhuist van Houten naar het TAUW kantoor in Utrecht aan de Australiëlaan 5.

GeoZICHT is gespecialiseerd in een breed scala aan diensten met behulp van drones. Met onze drones en geavanceerde sensoren (Visueel, Infrarood, LiDAR) brengen wij zelfs de meest moeilijke bereikbare locaties gedetailleerd en nauwkeurig in beeld én kaart. Onze expertise loopt uiteen van drone mapping voor hoogwaardige geodata zoals orthofoto’s, terreinmodellen (DTM’s), puntenwolken en 3D Digital Twin’s tot het uitvoeren van een drone inspectie van industriële assets en civiele infrastructuur. GeoZICHT beschikt over een uitgebreide exploitatievergunning in de Specific Category inclusief diverse autorisaties conform de Europese Uitvoerings­verordening.