Tata Sons gaat een 40GW batterijfabriek bouwen in het Verenigd Koninkrijk (VK). De investering, van meer dan £ 4 miljard, zal elektrische mobiliteit en opslagoplossingen voor hernieuwbare energie opleveren voor klanten in het VK en Europa. JLR en Tata Motors zullen belangrijke klanten zijn, met leveringen vanaf 2026.

Deze investering van meer dan £ 4 miljard is een integraal onderdeel van de Tata-groep aan oplossingen voor elektrische mobiliteit en opslag van hernieuwbare energie en vestigt op grote schaal een concurrerend ecosysteem voor groene technologie in het VK.

De batterij gigafactory zal hoogwaardige, hoogwaardige, duurzame batterijcellen en -packs produceren voor een verscheidenheid aan toepassingen binnen de mobiliteits- en energiesector. De strategische groeiplannen van het bedrijf voor zijn flexibele productiecapaciteit beginnen met een snelle opstartfase en de start van de productie in 2026.De gigafactory is van plan zijn hernieuwbare energiemix te maximaliseren, met een ambitie voor 100% schone energie. De fabriek zal gebruik maken van innovatieve technologieën en hulpbronnenefficiënte processen zoals batterijrecycling om alle oorspronkelijke grondstoffen terug te winnen en te hergebruiken om een echt ecosysteem van de circulaire economie te leveren.

N Chandrasekaran, voorzitter van Tata Sons, zei: “De Tata-groep is zeer toegewijd aan een duurzame toekomst in al onze activiteiten. Vandaag ben ik verheugd om aan te kondigen dat de Tata-groep een van Europa’s grootste productiefaciliteiten voor batterijcellen in het Verenigd Koninkrijk zal opzetten. Onze investering van meerdere miljarden ponden zal state-of-the-art technologie naar het land brengen en de overgang van de autosector naar elektrische mobiliteit helpen aandrijven, verankerd door ons eigen bedrijf, Jaguar Land Rover. Met deze strategische investering versterkt de Tata-groep haar betrokkenheid bij het Verenigd Koninkrijk, naast onze vele bedrijven die hier actief zijn op het gebied van technologie, consumenten, horeca, staal, chemicaliën en automotive.

In een reactie op de aankondiging van de Britse gigafactory zei de Britse premier Rishi Sunak: “De beslissing van de Tata-groep om hun nieuwe gigafabriek hier in het Verenigd Koninkrijk te bouwen – hun eerste buiten India – is een enorme blijk van vertrouwen in Groot-Brittannië. Dit wordt een van de grootste investeringen ooit in de Britse automobielsector. Het zal niet alleen duizenden geschoolde banen creëren voor Britten in het hele land, maar het zal ook onze voorsprong in de wereldwijde overgang naar elektrische voertuigen versterken, waardoor onze economie in schone industrieën van de toekomst kan groeien.”