ASML en Tata Electronics hebben een strategische samenwerking aangekondigd voor de ontwikkeling van de semiconductorindustrie in India. Beide bedrijven ondertekenden hiervoor een Memorandum of Understanding (MoU) rond de bouw en opschaling van Tata Electronics’ nieuwe 300 mm-chipfabriek in Dholera, in de Indiase deelstaat Gujarat.

De samenwerking richt zich op de inzet van ASML’s lithografietechnologie en bijbehorende oplossingen voor de eerste commerciële 300 mm semiconductorfabriek van India. Daarnaast willen beide partijen samenwerken op het gebied van talentontwikkeling, supplychain-opbouw en R&D-infrastructuur.

Volgens Randhir Thakur vormt de samenwerking een belangrijke stap in de opbouw van een volwaardig semiconductor-ecosysteem in India. “ASML’s expertise in lithografie en productie-excellence helpt ons om de fabriek in Dholera succesvol op te schalen en een betrouwbare supplychain voor wereldwijde klanten op te bouwen,” aldus Thakur.

Ook Christophe Fouquet benadrukt het strategische belang van India voor de chipindustrie. “India’s snelgroeiende semiconductorsector biedt enorme kansen. Met deze samenwerking willen we bijdragen aan de ontwikkeling van technologie en talent in de regio,” zegt Fouquet.

De fabriek in Dholera vertegenwoordigt een geplande investering van circa 11 miljard dollar en gaat chips produceren voor toepassingen in automotive, mobiele apparaten, AI en andere markten. Tata Electronics werkt daarbij samen met onder meer Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC), waarmee toegang wordt verkregen tot technologieplatformen variërend van 28 nm tot 110 nm.

Naast technologie en productie ligt er veel nadruk op het ontwikkelen van lokaal talent. Tata Electronics en ASML willen gezamenlijk programma’s opzetten voor opleiding en specialistische lithografievaardigheden om zo een nieuwe generatie semiconductor-experts in India op te leiden.

De samenwerking past binnen de groeiende strategische samenwerking tussen India en Nederland op het gebied van kritieke technologieën zoals semiconductors.