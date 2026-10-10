Een machine die planten sorteert, verplant of oogst is één ding. Ervoor zorgen dat machines, robots en logistiek binnen een productieomgeving als één geheel functioneren, is van een andere orde. TTA-ISO begeeft zich steeds nadrukkelijker op dat terrein. Als system integrator verbindt het bedrijf eigen technologie met systemen van derden en met bovenliggende software. Een handsfree indoor farm van het Noorse Avisomo laat zien hoe ver dat kan gaan.

‘We kijken steeds meer naar de complete flow’

We spreken business development manager Renko Schuil in Gameren. Op de productievloer worden machines gebouwd voor onder meer enten, planten, verplanten en sorteren. Dat blijft de basis. Maar waar een klant vroeger vooral met de vraag kwam om één handeling te automatiseren, gaat het gesprek volgens Schuil steeds vaker over een groter deel van het productieproces.

‘Een klant heeft uiteindelijk niet zoveel aan een machine die op zichzelf goed presteert als er daarvoor of daarna een bottleneck ontstaat. Daarom kijken we steeds meer naar de complete flow: wat gebeurt er met het product, hoe wordt het naar de volgende processtap gebracht en welke informatie moet daarbij worden uitgewisseld?’

Systeemintegratie

TTA-ISO bouwt daarbij niet noodzakelijkerwijs elk onderdeel zelf. Naast eigen machines en robotica worden binnen projecten ook systemen van andere leveranciers geïntegreerd.

‘Wij hoeven niet overal onze eigen oplossing neer te zetten’, zegt Schuil. ‘Als een andere partij voor een processtap de beste technologie heeft, dan moet je die gebruiken. Voor de klant telt dat het geheel goed werkt.’

Daarmee krijgt TTA-ISO in grotere projecten nadrukkelijker de rol van system integrator. Machines moeten fysiek én softwarematig op elkaar aansluiten. Capaciteiten moeten overeenkomen, producten moeten op het juiste moment op de juiste plaats komen en systemen moeten informatie uitwisselen.

Software als verbindende laag

‘Mechanisch kun je twee machines naast elkaar zetten, maar daarmee heb je nog geen geïntegreerde lijn’, aldus Schuil. ‘Je moet informatie tussen die systemen kunnen uitwisselen en een verbinding kunnen maken met een bovenliggend managementsysteem.’

TTA-ISO ontwikkelt de besturing en software van de eigen systemen zelf en koppelt die binnen projecten aan de software van klanten en technologiepartners. Zo kan een productieproces als geheel worden aangestuurd en gevolgd.

Geen groene vingers

Dat betekent niet dat het bedrijf ook de teelttechniek naar zich toe wil trekken. ‘Wij houden ons bezig met de fysieke productieprocessen rondom het gewas, niet met de receptuur voor licht, water of voeding. Daar hebben andere partijen meer verstand van. Wij hebben nu eenmaal geen groene vingers.’ De verbinding tussen beide werelden wordt wel intensiever. Een project waarin die wisselwerking ver is doorgevoerd, staat in Noorwegen.

Hands-free farming

Voor Avisomo ontwikkelde TTA-ISO een volledig geautomatiseerde indoor farming-productielijn waar bladgewassen voor retailer Coop worden geproduceerd. Van zaaien en opkweken tot oogsten en reinigen. Alle processtappen zijn hier aan elkaar gekoppeld. Autonome mobiele robots (AMRs) van Lowpad verzorgen het interne transport en een robotarm het laden en lossen van productdragers.

Avisomo had vanaf het begin een duidelijke ambitie: hands-free farming. Volledig geautomatiseerd betekent voor het bedrijf dat het product, vanaf het zaaien tot het moment dat de sla wordt verpakt, niet door mensen wordt aangeraakt.

Avisomo-ceo Martin Molenaar. Foto Avisomo

Dat vroeg om integratie vanaf de ontwerpfase. Bestaande automatisering sloot niet zonder meer aan op het door Avisomo ontwikkelde groeisysteem. Nog voordat de definitieve overeenkomst voor de faciliteit er lag, gingen beide bedrijven daarom al samen aan de slag. ‘We zijn al vroeg met TTA-ISO gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat ons groeisysteem volledig geïntegreerd kon worden met de automatisering van een faciliteit als deze,’ zegt Avisomo-ceo Martin Molenaar.

Volgens Molenaar bracht TTA-ISO kennis van bestaande machines samen met de specifieke kenmerken van de farm en leidde het bedrijf de integratie van het ontwerp tot de gerealiseerde installatie.

Digitale landbouwkundige

Daarbovenop draait de eigen software van Avisomo. Die vormt de centrale besturingslaag en integreert het teeltproces met de verschillende hardwarecomponenten. Avisomo spreekt zelf van een ‘digitale landbouwkundige’: software die omgevings- en operationele parameters bewaakt en realtime kan aanpassen, maar ook weet waar producten zich in het proces bevinden en welke volgende stap nodig is.

Endre Thesen Harnes, cco van Avisomo

‘Niet één machine is bepalend’, zegt Schuil. ‘Je hebt te maken met de productielijn, intern transport, robotica en de software van Avisomo. Alles moet op het juiste moment met elkaar communiceren.’

Volgens Endre Thesen Harnes, cco van Avisomo, waren twee redenen bepalend voor dit niveau van automatisering: het terugdringen van arbeidskosten en het beperken van menselijke contactmomenten. Minder mensen in de farm betekent volgens hem minder kans op bacteriën en andere verontreinigingen. Dat moet bijdragen aan een schoon product met een langere houdbaarheid; Avisomo spreekt van maximaal acht weken.

Flexibel produceren

Een ander uitgangspunt is flexibiliteit. Veel vertical farms zijn ingericht rond één gewas en een vaste productiecapaciteit. Avisomo wil kunnen wisselen tussen producten en volumes aanpassen aan de vraag. Daarom is gekozen voor een modulaire opbouw met zoveel mogelijk gestandaardiseerde automatiseringscomponenten.

‘Een product kan veranderen, volumes kunnen veranderen’, zegt Schuil. ‘Dan helpt het als een installatie modulair is opgebouwd en de software daarop kan inspelen.’

Voor Avisomo is de Noorse installatie bovendien een eerste stap. Harnes verwacht dat dit niveau van automatisering indoor farms op grotere schaal en op andere plaatsen in de voedselketen mogelijk maakt, met veel minder agronomische kennis op locatie.

Breder dan indoor farming

De beweging naar geïntegreerde projecten beperkt zich volgens Schuil niet tot indoor farming of Controlled Environment Agriculture. TTA-ISO automatiseert productieprocessen in uiteenlopende segmenten binnen horticulture en food. Standalone machines blijven daarbij een belangrijk onderdeel van het aanbod.

‘Soms is één machine precies wat een klant nodig heeft. Maar zodra verschillende processtappen sterk van elkaar afhankelijk zijn, heeft het zin om naar het geheel te kijken.’

Bij grotere projecten zijn vaak meerdere technologiebedrijven betrokken. Waar een producent voorheen zelf de systemen aan elkaar moest knopen, neemt TTA-ISO nu vaker de verantwoordelijkheid voor die integratie.

Verantwoordelijkheid na oplevering

Die verantwoordelijkheid stopt niet bij de oplevering. Voor geïntegreerde lijnen worden vaker meerjarige service level agreements afgesloten, waarbij TTA-ISO het eerste aanspreekpunt is, ook als apparatuur van andere leveranciers onderdeel uitmaakt van de installatie.

‘Als meerdere stappen van elkaar afhankelijk zijn, heeft een storing op één plek al snel gevolgen voor de volledige productie’

Preventief onderhoud en geplande servicemomenten moeten ongeplande stilstand zoveel mogelijk voorkomen. ‘Als meerdere stappen van elkaar afhankelijk zijn, heeft een storing op één plek al snel gevolgen voor de volledige productie’, zegt Schuil.

‘Voor de klant is het uiteindelijk niet zo relevant welke leverancier welk onderdeel heeft gemaakt. Als een productieproces stilstaat, wil hij dat het probleem wordt opgelost. Dat is misschien wel de belangrijkste verandering: niet alleen kijken naar de machine, maar naar wat de klant met het totale systeem moet kunnen produceren.’

TTA-ISO: automatisering voor horticulture en food

TTA-ISO ontwikkelt automatiserings- en roboticatoepassingen voor horticulture en food. Software speelt daarin een centrale rol, van de besturing en integratie van machines tot de aansturing van complete geautomatiseerde productieprocessen. Daarnaast ontwikkelt en bouwt TTA-ISO machines en complete productielijnen. In Nederland heeft het bedrijf vestigingen in Gameren, Bleskensgraaf en De Goorn. Daarnaast heeft het verkoop- en servicekantoren in Noord-Amerika, Australië, Brazilië, de Emiraten en China.