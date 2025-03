HVL Metaalbewerking eindigde afgelopen november als tweede in de categorie Best Parts & Process Supplier bij de DISCA-awards. Een indrukwekkende prestatie voor het familiebedrijf uit Liessel, dat ooit begon als eenmanszaak en is uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de maakindustrie. Voor oprichter en directeur Hans Vervoordeldonk voelde het bereiken van de finale al als een beloning. ‘We zijn niet zo van de borstklopperij, maar dit deed echt wat met ons. Het is een erkenning voor waar we als team elke dag hard aan werken.’

Runner-up HVL Metaal & Techniek: tweede plaats Best Parts & Process supplier Award smaakt naar meer’

HVL begon in 1994 als eenmanszaak in een schuur. Vervoordeldonk combineerde zijn technische achtergrond met een nuchtere kijk op ondernemen. ‘Ik werkte al jaren in de machinebouw en wist waar de kansen lagen’, vertelt hij. ‘Met een klein team deden we lasconstructies voor bedrijven in de regio.’ De doorbraak kwam in 1997, toen HVL naar een grotere locatie verhuisde en zichtbaarder werd voor de markt.

Die groei van HVL ging gepaard met innovatie. ‘We waren er vroeg bij met ontwikkelingen zoals lasersnijden en 3D-tekenen’, legt Vervoordeldonk uit. ‘We durfden te investeren in technieken zoals buizenlasers, die destijds vrijwel niemand gebruikte. Dat was een risico, maar het gaf ons een voorsprong.’

Inmiddels heeft HVL meer dan tien uitbreidingen achter de rug en telt het bedrijf ruim honderd medewerkers. Toch denkt Vervoordeldonk dat zijn organisatie soms nog wat te bescheiden is: ‘Want als klanten bij ons langskomen, valt hun mond meestal open van verbazing. We kunnen echt veel en daar mogen we best meer over vertellen.’

Wat HVL onderscheidt, is zijn rol als systeemsupplier. ‘We doen alles in eigen huis: van werkvoorbereiding tot assemblage’, zegt Vervoordeldonk. ‘Die totaaloplossing, gecombineerd met onze focus op kwaliteit, maakt ons uniek. We hebben alle metaalbewerkingen onder één dak, wat volledig wordt ondersteund door ons ERP-systeem. Dat is de kern van onze werkwijze.’

Het project dat alles samenbrengt

Een goed voorbeeld van HVL’s aanpak is een project voor Rademaker, specialist in bakkerijmachines. Daarvoor leverde HVL grote torens die het rijsproces van brooddeeg optimaliseren en de productietijd aanzienlijk versnellen. Stefan Schellekens, werkzaam bij Rademaker, was degene die HVL voor de DISCA nomineerde: ‘We hadden een partner nodig die de volledige keten aankon: van productie tot montage. HVL heeft ons op alle vlakken verrast. Ze leverden niet alleen kwaliteit, maar ook flexibiliteit en snelheid. Het eindresultaat overtrof onze verwachtingen.’

‘De DISCA-nominatie motiveert ons om nog slimmer en beter te worden’

Vervoordeldonk herinnert zich het project als een uitdaging die de kracht van HVL benadrukte. ‘Het was een complex traject, maar met een strakke planning en slimme automatisering wisten we zes weken van de doorlooptijd af te halen. Dat vraagt om nauwe regie over de supplychain en innovatieve processen. We moesten niet alleen produceren, maar ook de hele keten bewaken. Het is precies waar we goed in zijn.’

De uitdagingen van morgen

Hoewel HVL op technologisch vlak veel bereikt heeft, liggen de grootste toekomstige uitdagingen volgens Vervoordeldonk op andere gebieden. ‘Duurzaamheid wordt steeds belangrijker’, zegt hij. ‘We zien dat onze klanten steeds meer waarde hechten aan een duurzame supplychain.’

Toch blijft het vinden van voldoende vakmensen de grootste uitdaging volgens Vervoordeldonk. ‘We automatiseren waar het kan, maar voor precisiewerk blijven vakmensen nodig.’ Daarom investeert HVL naast innovatie in techniek volop in mensen. Het bedrijf is medeoprichter van Techniek Centrum Brainport, waar jongeren worden opgeleid in technische beroepen. ‘Daar stromen leerlingen uit die vervolgens bij ons aan de slag gaan. Maar ook intern besteden we veel aandacht aan scholing. We hebben interne masterclasses voor lassers en opleidingen voor zijinstromers’, vertelt Vervoordeldonk. ‘Vakmensen zijn schaars en door continu te investeren in onze medewerkers blijven we sterk. Onze mensen maken het verschil.’

De samenwerking met andere bedrijven in de regio versterkt HVL’s positie. ‘We werken met partners die dezelfde denkwijze hebben: focus op kwaliteit en denken in oplossingen. Dat creëert een ecosysteem waarin we samen sterker worden’, legt Vervoordeldonk uit.

Samenwerken aan groei

Vervoordeldonk kijkt met ambitie naar de toekomst. ‘We willen blijven samenwerken met klanten die echt iets van ons vragen. Grote OEM’ers die een partner zoeken die met ze meedenkt en oplossingen biedt die verder gaan dan standaardoplossingen. Dat zijn de projecten waar we het meest van leren en groeien.’

De tweede plaats bij de DISCA-awards is een bewijs van HVL’s kracht, maar Vervoordeldonk is nog niet klaar. ‘De waardering motiveert ons om nog beter te worden. De volgende keer willen we die eerste plek pakken. Maar voor nu blijven we vooral doen wat we altijd hebben gedaan: klanten verrassen en samen vooruitgaan.’

