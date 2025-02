AWL en Siemens hebben hun jarenlange intensieve samenwerking versterkt met de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU), zo maakt Siemens vandaag bekend. Dit MoU formaliseert de strategische zakelijke verbintenis tussen AWL en Siemens om innovatieve machinecontrollers en machinesoftware voor robotoplossingen voor de intralogistieke markt gezamenlijk te ontwikkelen en uit te breiden.

Deze samenwerking onderstreept een gedeelde ambitie om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar geavanceerde automatiseringsoplossingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de expertise van AWL op het gebied van robotica en de toonaangevende technologieën van Siemens op het gebied van industriële besturingssystemen.

Sneller, efficiënter en betrouwbaarder

De intralogistieke markt omvat alle goederenstromen binnen bedrijven, zoals in e-commerce, magazijnen en productiebedrijven. Deze snelgroeiende sector kent meerdere uitdagingen: consumenten bestellen vaker, verwachten snellere en nauwkeurigere leveringen en tolereren geen fouten. De toenemende complexiteit vraagt om slimme hardwareoplossingen in combinatie met innovatieve industriële software.

Arjen Vos (Director Strategy & Development bij AWL): “Siemens heeft zich jarenlang bewezen als een betrouwbare partner voor AWL in haar wereldwijde marktbenadering en heeft opnieuw aangetoond te innoveren door een modern softwareplatform te ontwikkelen. Siemens heeft duidelijk de omslag gemaakt naar een softwaregerichte benadering, wat het bedrijf klaarmaakt voor de toekomst.”

Oplossing voor tekort aan personeel

Dankzij de technologie van Siemens en AWL kunnen intralogistieke dienstverleners onder andere de uitdagingen van een krappe arbeidsmarkt het hoofd bieden. De innovatieve robotsystemen nemen fysiek zwaar, repetitief en soms gevaarlijk werk uit handen, wat de gezondheid en veiligheid van werknemers ten goede komt. Bovendien bieden deze robots mogelijkheden voor meer cognitief uitdagend en boeiend werk. Medewerkers kunnen samenwerken met de robots, wat zorgt voor een veiligere werkomgeving en de werktevredenheid en betrokkenheid vergroot.

Dirk De Bilde (CEO Siemens): “Met deze samenwerking zetten Siemens en AWL een nieuwe stap in hun langdurige partnerschap, met een sterke focus op de intralogistieke markt. Door innovatie en slimme technologieën, blijven we de sector vooruithelpen. Door samen te werken en onze krachten te bundelen, kunnen we sneller vooruitgang boeken.”

Een snel veranderende wereld

Siemens en AWL verwachten dat deze samenwerking zal leiden tot innovatieve technologische oplossingen die bijdragen aan de veiligheid- en duurzaamheidsdoelstellingen van de industrie. Daarnaast zien zij potentieel voor bredere marktinteresse, waarbij ook andere sectoren de voordelen van de AWL-Siemens oplossingen zullen ontdekken.

AWL

Als systeemintegrator levert AWL toegevoegde waarde als specialist in het ontwerpen en bouwen van slimme (modulaire) machines. Onze kracht ligt in drie disciplines: verbindingstechnologie, (logistieke) automatisering en assemblagetechniek. Ons portfolio omvat laserlassen, booglassen, weerstandslassen, lijmverbindingen, vision systemen, producthandling, kwaliteitscontrole en traceerbaarheid. AWL richt zich op zowel de automotive-, metaalverwerkings-, als logistieke branche waarbij hoge automatiseringsniveaus en grote mate van flexibiliteit essentieel zijn.

Met vestigingen in Nederland, Tsjechië, China, Mexico, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk ondersteunen wij onze klanten overal in de wereld. Hiermee garanderen wij de globale productiviteit van onze klanten door middel van slimme en betrouwbare oplossingen op het gebied van high-end automatisering, robotisering, machine vision en verbindingstechnologieën. AWL heeft 750 werknemers wereldwijd.

Siemens

Siemens AG (Berlijn en München) is een toonaangevend technologiebedrijf dat zich richt op industrie, infrastructuur, vervoer en gezondheidszorg. Het doel van het bedrijf is om technologie te creëren om het alledaagse voor iedereen te transformeren. Door de echte en de digitale wereld te combineren, stelt Siemens zijn klanten in staat om hun digitale en duurzaamheidstransformaties te versnellen, fabrieken efficiënter te maken, steden leefbaarder te maken en transport duurzamer. Siemens heeft ook een meerderheidsbelang in het beursgenoteerde bedrijf Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die de toekomst van de gezondheidszorg vormgeeft.

In het boekjaar 2023, dat eindigde op 30 september 2023, genereerde de Siemens Groep een omzet van € 74,9 miljard en een nettowinst van € 8,5 miljard. Op 30 september 2023 had het bedrijf wereldwijd ongeveer 305.000 mensen in dienst op basis van voortgezette activiteiten.