Het Finse Syklo opent in Hyvinkää een nieuwe productielocatie waar jaarlijks 50.000 ton kunststofafval kan worden verwerkt tot hoogwaardige kunststofkorrels. Naast de recyclingfabriek staat een fabriek voor biocomposieten die recyclaat direct als grondstof gebruikt. Met de investering van 70 tot 80 miljoen euro speelt Syklo in op de snel groeiende vraag vanuit onder meer automotive en elektronica naar gerecyclede materialen die ook technisch aan hoge eisen voldoen.

Het gebruik van recyclaat in hoogwaardige producten is technisch nog altijd een uitdaging. Verschillen in samenstelling en materiaaleigenschappen beperken de inzet ervan in toepassingen waar constante mechanische prestaties en kwaliteit noodzakelijk zijn.

Syklo probeert die barrière te doorbreken met zijn nieuwe circular economy hub in het Finse Hyvinkää. De recyclingfabriek kan jaarlijks 50.000 ton kunststofafval verwerken dat anders grotendeels zou worden verbrand of gestort. Daarmee neemt de totale Finse capaciteit voor kunststofrecycling volgens het bedrijf in één klap met 50 procent toe.

Ook zwarte kunststoffen scheiden

Een belangrijk onderdeel van het proces is de sorteertechnologie van het Schotse Impact Recycling. Daarmee kunnen kunststoffen worden gescheiden op basis van zeer kleine verschillen in dichtheid. Ook zwarte kunststoffen, die met gangbare optische sorteertechnieken lastig van elkaar te onderscheiden zijn, kunnen zo uit gemengde afvalstromen worden gehaald.

Na verdere verwerking ontstaat Sykloplast, een gerecyclede kunststofkorrel die volgens Syklo een voldoende constante kwaliteit en technische performance heeft voor toepassingen waarvoor recyclaat tot dusver moeilijk inzetbaar was.

De fabriek werkt bovendien met een gesloten waterkringloop.

Recyclaat direct naar biocomposietfabriek

Bijzonder aan het complex is dat naast de recyclingfabriek een tweede productiefaciliteit staat voor biocomposieten. Een deel van de geproduceerde kunststofkorrels kan daardoor rechtstreeks als grondstof naar de naastgelegen fabriek.

Daar produceert Syklo Syklocomp, een materiaal waarin kunststof wordt gecombineerd met cellulosevezels. Hiervoor gebruikt het bedrijf een eigen gepatenteerd wet-web-proces. Daarbij blijft de lengte van de cellulosevezels zoveel mogelijk behouden, wat de mechanische sterkte van het materiaal moet verbeteren.

Het biocomposiet is bedoeld als alternatief voor onder meer glasvezelversterking, talk en technische kunststoffen in elektronica, verpakkingen en transportmiddelen. De eerste productielijn krijgt een capaciteit van 8.000 ton per jaar.

Nieuwe Europese eisen creëren markt

De timing van de investering is niet toevallig. Europese regelgeving gaat producenten steeds nadrukkelijker verplichten om gerecyclede kunststoffen in nieuwe producten te verwerken. Voor voertuigen worden stapsgewijs minimumpercentages recyclaat ingevoerd. Ook de Packaging and Packaging Waste Regulation stelt vanaf 2030 minimumpercentages voor gerecyclede kunststof in verschillende soorten verpakkingen.

Teemu Koskela, CEO, Syklo Group

Daarmee verschuift voor fabrikanten de vraag van óf ze recyclaat gaan toepassen naar hoe ze voldoende materiaal met voorspelbare eigenschappen en constante kwaliteit kunnen inkopen.

Syklo richt zich daarom nadrukkelijk op internationale afzetmarkten. Het bedrijf wil het concept later ook buiten Finland uitrollen met nieuwe productielocaties.

Amazon test biocomposiet

Een eerste mogelijke toepassing in elektronica dient zich inmiddels aan. Syklocomp is geselecteerd voor het Amazon Devices Climate Tech Accelerator-programma. Daar wordt onderzocht of het Finse biocomposiet geschikt is voor toepassing in consumentenelektronica.

Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de CO2-voetafdruk, maar ook naar verwerkbaarheid, mechanische prestaties en leveringszekerheid op industriële schaal. Juist die combinatie wordt bepalend nu gerecyclede materialen vanuit duurzaamheidsdoelstellingen en regelgeving steeds vaker hun weg moeten vinden naar technisch veeleisende massaproducten.